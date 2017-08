Region Pinneberg in Kürze : +++ Radler in Wedel sollen auf die Straße +++ Hasloh vor dem Oktoberfest +++ Radrennen in Schenefeld abgesagt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa 1 von 1

Wedel Radler sollen in der Schulauer Straße künftig auf der Fahrbahn fahren. Im Zuge der geplanten Verbesserung des Radwegenetzes in Wedel schlägt die Verwaltung vor, dafür beidseitig einen Schutzstreifen von 1,25 bis 1,5 Meter Breite zu markieren. Die maroden Radwege in den Nebenflächen sollen dabei ganz zurückbebaut werden. Sie weisen laut Stadt zu wenig Breite auf, um als benutzungspflichtig zu gelten.

Hasloh Dirndl und Lederhosen liegen bereit, die Instrumente sind poliert – am Freitag, 8. Oktober, wird in Hasloh Oktoberfest gefeiert. Der Musikzug der Hasloher Wehr bekommt Besuch von den Haimhausener Dorfmusikanten aus Bayern. Einlass in die Sporthalle an der Schulstraße ist um 18 Uhr, um 19 Uhr geht die Gaudi los. Karten im Vorverkauf kosten acht Euro und sind in der Reitsport-Scheune (Kieler Straße 44), der Wehrführung der Feuerwehr sowie dem Friseur „Haarschneider“ in Quickborn, Kieler Straße 38, zu haben. Karten an der Abendkasse kosten zehn Euro.

Schenefeld Eigentlich sollten am 10. September hunderte Sportler beim Blankeneser Rundtörn, der Radtourenfahrt der Radsportgemeinschaft (RSG) Blankenese durch die Kreise Pinneberg, Steinburg und die Stadt Hamburg radeln. Jetzt mussten die Veranstalter das Event absagen. Der Grund: Die Polizei Schenefeld kann die Tour nicht unterstützen – wegen Personalmangels.

Uetersen Am Montag öffnet die Jürgen-Frenzel-Halle nach sechswöchiger Pause wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit. Dann steht von 15 Uhr an zumindest das kleine Becken wieder zur Verfügung. Das große Becken wird weiterhin saniert. Dort wird zurzeit ein Edelstahlimplantat eingebaut, also eine Verkleidung aus nichtrostendem Metall, das die alte Betonwanne einfasst. Diese Variante gilt als sehr solide und ist dadurch für die Stadt bezahlbar, dass sich das Land mit knapp 50 Prozent an den Kosten beteiligt. Die gesamte Baumaßnahme beläuft sich auf rund 500.000 Euro.

Pinneberg Ein externes Redaktionsbüro, das helfen soll, die Verwaltungsarbeit in Pinneberg durchsichtiger für die Bürger zu machen – so dachte sich die Stadt die auf ein Jahr beschränkte Zusammenarbeit mit dem Wedeler Unternehmen Kommunikateam. Etwas Anderes vermuten jedoch die Grünen und Unabhängigen. Der Ansatz sei zwar gut. „Setzt man das um, sprechen erfolgreiche Ergebnisse für sich, allerdings werden dann auch die negativen Seiten offengelegt, was nach Aussage der Bürgermeisterin aber gerade nicht beabsichtigt ist“, teilt Fraktionschef Joachim Dreher in einer Pressemitteilung mit. Zwar habe die Verwaltung durchaus Positives zu berichten, jedoch könne sie bei vielen wichtigen Projekten wie der Schulgebäudesanierung nicht im Ruhm baden.

Barmstedt Gute Nachrichten für Kunden der Stadtwerke Barmstedt: Seit kurzem bietet der kommunale Energieversorger einen Erdgas-Hausanschluss kostenlos an. „Die mögliche Ersparnis für Kunden beträgt bis zu 3000 Euro“, teilte Pressesprecherin Irina Hesselink mit. Mit der unbefristeten Aktion sollen vor allem junge Familien bei der Entscheidung für den Bau eines Hauses in Barmstedt unterstützt und Besitzern von Ölheizungen der Umstieg auf die deutlich klimafreundlichere Art der Wärmegewinnung erleichtert werden, ergänzte sie.

Elmshorn Zwei Tage nach dem verheerenden Brand im Kinder- und Jugendzentrum Krückaupark setzen sich die Verantwortlichen jetzt mit den Folgen auseinander. Vera Hippauf, Leiterin des Gebäudemanagements, geht davon aus, dass das Jugendzentrum etwa ein halbes Jahr lang für Bauarbeiten geschlossen werden muss. Insbesondere im hinteren Bereich des Gebäudes haben Feuer, Löschwasser und Rauch schwere Schäden hinterlassen. Unter anderem wurden drei Fenster zerstört, der große Mehrzweckraum ist nicht mehr benutzbar. Außerdem gibt es Ruß- und Rauchspuren im gesamten Gebäude. Das Gebäudemanagement arbeitet jetzt daran, möglichst bald mit der Brandsanierung beginnen zu können, während die Mitarbeiter des Jugendamtes nach Räumlichkeiten für den Übergang suchen. Gleichzeitig ermittelt die Kriminalpolizei und geht nach wie vor von Brandstiftung aus.

Hamburg Groß, größer, Rolling Stones - im Hamburger Stadtpark haben die Vorbereitungen für den Aufbau des Konzerts der britischen Rock-Band am 9. September begonnen. Für Parkplätze rund um den Stadtpark wurden Halteverbote erlassen, Spaziergänger und Radfahrer müssen kleinere Umwege in Kauf nehmen, denn der Fußgängerweg zwischen Festwiese und Stadtparksee ist zum Anfahrtsweg für Lastwagen umfunktioniert worden. Auch die Festwiese selbst ist bereits Sperrgebiet, hier werden die Abmessungen für die Bühne und die Zuschauertribünen abgesteckt. Zum Auftakt zur Europa-Tournee werden 82.000 Besucher erwartet.

Schleswig-Holstein Die Freigabe eines A21-Teilstückes zwischen Stolpe und Bornhöved verzögert sich weiter. Zunächst hatte das Land Schwierigkeiten, für die bereits fertig sanierte Strecke eine Firma für die Markierungsarbeiten zu finden. Jetzt gibt es Streit um die Montage der Leitplanken.

von shz.de

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:00 Uhr