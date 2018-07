Quickborner Musiker in Frankreich

Die Big Band The Greenhorns folgt einer Einladung des Hamburger Sternekochs David Görne in die Normandie und gibt vier Konzerte

von ina

19. Juli 2018, 13:30 Uhr

Die Quickborner Big Band The Greenhorns ist von einer Konzertreise in die Normandie zurückgekehrt. Die Musiker – ehemalige Schüler und Lehrer der Musikschule sowie talentierter Nachwuchs aus dem aktuellen Schülerkreis der Musikschule Quickborn – folgten einer Einladung des Hamburger Sternekochs David Görne in dessen Restaurant Manoir de Retival oberhalb des Seine-Ufers in Caudebec-en-caux. Vier Konzerte in drei Tagen gaben die Greenhorns vor Ort. Die 20-köpfige Big Band der Quickborner Musikschule ist in ihrer Heimatstadt bereits vielen ein Begriff und fester Bestandteil der städtischen Musikszene.

Zuerst spielte die Band unter der Leitung von Frank-Peter Köhnen im Restaurant Manoir de Retival zum Aperitif bei Ankunft der Gäste. Am nächsten Tag, dem französischen Nationalfeiertag, traten die Greenhorns vormittags auf dem zentralen Marktplatz der Gemeinde auf, am Nachmittag musizierten sie in einem Pavillion auf der Promenade direkt am Seine-Ufer beim Fähranleger. Am Abend begleitete eine kleine Besetzung im Combo-Format ein weiteres Mal das Abendessen im Restaurant Görnes.

Das Programm hatte Bandleiter Köhnen dem Anlass angepasst: Neben dem französischen Chanson „La vie en rose“, der bei dem Publikum in allen drei Spielstätten besonders gut ankam, brachten die Greenhorns den französischen Zuhörern auch einige deutsche Songs näher: Köhnen selbst sang den humorvollen 50er-Jahre-Schlager „Hallo kleines Fräulein“, die Sängerinnen Marlene Mischer und Alexandra Bodenstab stimmten Herbert Grönemeyers „Mambo“ an.

„Es ist ein besonderes Gefühl, zu reisen und Musik mitzubringen“, sagte Trompeterin Janina Schmidt, Volontärin unserer Zeitung, nach der Rückkehr im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Publikum hat sie je nach Anlass und Veranstaltungsort als sehr unterschiedlich wahrgenommen. Im Restaurant seien die vornehm speisenden Gäste eher sparsam mit Applaus umgegangen. „Der Schwerpunkt lag hier auf unaufdringlichen Klängen“, so Schmidt. Bei dem Konzert auf dem Marktplatz sei die Band deutlich stimmungsvoller aufgetreten.

„Das französische Publikum ist nicht so sehr zahlreich erschienen, war dafür aber besonders ausdauernd. Einige haben auf dem Marktplatz zwei Stunden vor der Bühne in der prallen Sonne ausgeharrt bis zum letzten Ton“, erinnerte sich Schmidt. „Und davon sind einige sogar extra zu unserem Nachmittagskonzert an der Seine wiedergekommen. Und da war es noch heißer.“ Unter mitgebrachten Regenschirmen gegen die Sonne seien die Zuhörer wieder zum Ende geblieben. Für die Greenhorns, die in Quickborn zuletzt bei den Stadtwerken, der Lebenshilfe und dem Familienfest zu hören waren, war es nicht die erste Auslandsreise: 2008 ging es für einen Kulturaustausch in den Oman und zu einem Konzert mit dortigen jungen Musikern, 2009 und 2011 trat die Band in Boxholm beim Blasmusikfestival auf und 2014 folgte sie einer Einladung nach Uckfield.