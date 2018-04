Quickborner ist Weltmeister im „Becher-Stapeln“

von Florian Kleist

22. April 2018, 13:38 Uhr

Er war der Schnellste bei den World Sport Stacking Championships in Orlando, Florida: Patrick Kern (Foto) ist nicht nur amtierender Weltmeister im Speed-Stacking. Er hat in der 3-6-3-Zeitstaffel mit seinem Ergebnis von 15,82 Sekunden den Weltrekord von 16,98 Sekunden um mehr als eine Sekunde unterboten. Hinter Sport-Stacking versteckt sich eine Randsportart, bei der die Teilnehmer zwölf Becker zu einer Pyramide auf- und wieder abbauen – in einer bestimmten Reihenfolge. Seite 3