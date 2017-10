Region Pinneberg in Kürze : +++ Quickborner Feuerteufel vor Gericht +++ Viele Züge fallen heute aus +++ Betrugsversuch in Uetersen aufgedeckt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Bunk/Archiv 1 von 1

Quickborn Mehr als 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Sie alle konnten nicht verhindern, dass die Tennishalle des TuS Holstein Quickborn zerstört wurde. Nur ein trauriger Haufen aus Asche und rußigem Wellblech war übriggeblieben. Knapp ein Jahr nach dem Feuer hat jetzt der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter Tom K. begonnen. Und die Zerstörung der Quickborner Tennishalle ist nicht die einzige Tat, für die sich der 23-Jährige derzeit vor dem Landgericht Hamburg verantworten muss.

Elmshorn/Pinneberg Reisende und Pendler müssen sich heute kurzfristig auf zahlreiche Zugausfälle und massive Fahrplanänderungen auf der Strecke zwischen Elmshorn und Pinneberg einstellen. Wie der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) auf seiner Homepage mitteilt, ist es bei den geplanten Weichenarbeiten im Bahnhof Elmshorn (wir berichteten) zu Problemen gekommen. Die Konsequenz: Laut Na.SH kann der Streckenabschnitt zwischen Tornesch und Elmshorn nur eingleisig befahren werden.

Uetersen/Tornesch Das ist gerade nochmal gut gegangen: Fast wären die Rosenfreunde Uetersen Opfer eines Betrugs geworden. Am 4. Oktober wurde ein Überweisungsbeleg bei der Tornescher Geschäftsstelle der Volksbank Pinneberg-Elmshorn abgegeben. Auftraggeber sollte angeblich der Verein Freunde und Förderer des Rosariums Uetersen sein, der Zahlungsbegünstigte eine Firma Inter-Biz GmbH, der Verwendungszweck eine Order-Nummer. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter sorgte jedoch dafür, dass der Betrugsversuch scheiterte.

Schenefeld/Elmshorn Explosion in einer Autowerkstatt, zehn Vermisste und viel Rauch: Bei einer Übung in Elmshorn am Sonnabend sahen sich 60 Jugend-Feuerwehrleute mit diesem Szenario konfrontiert. Rund die Hälfte stammte aus Elmshorn, je 15 waren aus Schenefeld und Wittenberge gekommen. Besonders anspruchsvoll war die Übung für Gruppenführer wie Sean Leischner aus Elmshorn.

Wedel Heute beginnen die Arbeiten an den Holzbrücken über die Wedeler Au. In den kommenden zwei Wochen lässt der Fachdienst Bauverwaltung Tiefbau die Holzbrücke im Autal und die Holzbrücke an der Wassererlebniszone mit einer dauerhaften griffigen Untergrundbeschichtung versehen.

Barmstedt Mit Bedauern und auch Tränen in den Augen haben 120 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren nach einer Woche in der Kinderstadt „Auenland“ vor Kurzem Abschied genommen. Sie hatten das Auenland zu einem funktionierenden demokratischen Gebilde gemacht, Parlament und Bürgermeister gewählt, Geld mit Arbeit verdient und ausgegeben, Diebe gefasst und richtig viel Spaß gehabt.

Hamburg Die Saga-Unternehmensgruppe aus Hamburg klotzt beim Wohnungsbau mächtig ran. Das mit mehr als 130.000 Wohnungen bundesweit größte kommunale Wohnungsunternehmen hat im vergangenen Jahr 1759 Baustarts realisiert und strebt mittelfristig das Erstellen von 2000 Wohnungen jährlich an. Das ambitionierte Ziel soll mit Hilfe des Modulwohnungsbaus erreicht werden.

Schleswig-Holstein Die Gesundheitskarte (eGK), auf der eigentlich längst eine digitale Patientenakte samt Diagnosen, Arztbrief, Röntgenbildern, Rezept und Notfallausweis gespeichert werden soll, kann auch elf Jahre nach ihrer Einführung noch nicht richtig genutzt werden. Gespeichert sind nur Name und Versicherungsnummer – das alles neuerdings mit Lichtbild. Die bisher angefallenen Entwicklungskosten werden auf einen Betrag zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro geschätzt. Die Zweifel, dass aus dem Projekt überhaupt noch was wird, wachsen offenbar auch im Kieler Gesundheitsministerium. Ausschließen will man dort nichts mehr, sagt Sprecher Strunz-Pindor, zumal hochrangige Kassenvertreter inzwischen offengegen die eGK agieren. Sie beklagen, es sei unsicherer denn je, wann die Gesundheitskarte die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen wird.