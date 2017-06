Quickborn, deine Komponisten

vergrößern 1 von 2 Foto: Ellersiek 1 von 2

Am Sonnabend, 17. Juni, also am Tag der Musik, startet in Quickborn eine Konzertreihe, in deren Mittelpunkt mit Artur Grenz und Anna Milewska zwei Quickborner Komponisten stehen. Die Idee dazu hatte Musikschulleiter Lorenz Jensen, der seit einigen Monaten das künstlerische Vermächtnis von Grenz sichtet und dabei auf unveröffentlichte Werke gestoßen ist.

Für Jensen, Musiker und Musikwissenschaftler, steckt ein wahrer Schatz in den Kisten, die ihm die Erben von Grenz vor einigen Wochen überreichten. Er fand darin zahlreiche Original-Partituren in der gestochenen Schrift des gebürtigen Bremers, aber auch andere Dokumente. Für den Leiter der Musikschule bedeutet der kostbare Inhalt eine Menge Arbeit, denn er muss nicht nur sichten, sondern auch auf der Grundlage der Partituren die Stimmen schreiben. „Sonst sind die Kompositionen nicht spielbar“, sagt er. Dabei gehen Wochenenden und freie Abende drauf, aber für ihn steht außer Zweifel, dass sich der Einsatz lohnt.

„Im Werk von Artur Grenz gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. So hat er einiges für Schulorchester geschrieben, aber auch auf einem ganz hohen Niveau gearbeitet.“ Werke für Orchester, Ballettmusik, Kantaten und vor allem Kammermusik prägen das Werk des Komponisten. Mit der Aufführung verschiedener Stücke möchte Jensen den Künstler und sein Werk bekannter machen, Musikfreunden in Erinnerung rufen, warum der Konzert- und Theatersaal an der Comenius-Schule den Namen von Artur Grenz trägt. „Eine Stadt zieht ihre Identität aus der Kultur, und ich würde mich freuen, wenn sich das ohnehin musikalische Quickborn noch mehr als Stadt der Musik präsentiert“, so Jensen.

Grenz war Bratscher, studierte in Berlin unter anderem bei Paul Hindemith. Nach der Ausbildung spielte er in verschiedenen erstklassigen Ensembles wie dem Berliner Kammerorchester, das auch Kompositionen von Artur Grenz aufführte. Zu seinem größten Erfolg gehörte die Uraufführung seines Balletts „Der Zauberlehrling“ an der Volksoper in Berlin. Zeitgleich komponierte er Kammermusik für Streichinstrumente und zahlreiche Orchesterwerke.

„Seine Musik zeichnet sich durch hohes handwerkliches Können aus, wobei er nie provokant avangardistisch komponierte“, sagt Jensen. Grelle Dissonanzen seien ebenso wenig zu finden wie die Tendenz, um jeden Preis etwas Neues bringen zu wollen. Genau das war am Ende das Problem des Komponisten. Noch bis in die 1950er Jahre hatte er Erfolg, dann war es aber gerade die avangardistische Musik, die die Aufmerksamkeit der Musikszene auf sich zog.

Zu dem Zeitpunkt hatte sich Grenz längst auch als Pädagoge einen Namen gemacht. Er wechselte zum NDR-Sinfonieorchester nach Hamburg und kaufte zusammen mit seiner Frau, einer Pianistin, in Quickborn ein Haus. Von dort war der Weg zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ein kurzer. „Er hat das Quickborner Musikleben durch die engagierte Leitung von Instrumental- und Singkreisen geprägt und gehörte zu den Initiatoren der Musikschule“, sagt Jensen. Komponiert hat Grenz für seine Wahlheimat auch, unter anderem eine Kantate über die Stadtgründung.

Zum Tag der Musik wird am Sonnabend, 17. Juni, um 16 Uhr im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 3, die „Zirkus-Musik“ aufgeführt. Dabei wird sich auch eine gegenwärtige Kollegin von Grenz vorstellen: Anna Milewska, vor 38 Jahren in Danzig geboren, lebt seit fünf Jahren in Quickborn, hat Komposition und Klavier studiert. Während des Konzertes sitzt sie nicht nur für Grenz am Piano. Auch bei der Uraufführung ihrer Komposition „Fire“ übernimmt sie den Solopart am Klavier. Dass sie wieder komponiert, ist nicht selbstverständlich. „Ich habe einige Jahre Pause gemacht. Es ist schwer, sich zu motivieren, wenn es niemanden gibt, der die Musik spielen will“, sagt sie.

Ihre Werke gehören in den Crossover-Bereich, sind also nicht unbedingt einem Stil zuzuordnen. Ihre klassische Ausbildung ist der Musik ebenso anzuhören wie ihre Liebe zum Jazz und zur Filmmusik, die sie während eines Aufenthalts in den USA entdeckte. Lorenz Jensen gelang es, sie von ihren kompositorischen Fähigkeiten zu überzeugen. Während des Konzertes am Tag der Musik wird er dirigieren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 09.Jun.2017 | 16:45 Uhr