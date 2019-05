QuerBeat-Sänger debütieren bei Konzert als Instrumentalisten

von Caroline Hofmann

27. Mai 2019, 16:25 Uhr

Ellerbek | Für eine Überraschung beim Publikum sorgte der Chor QuerBeat mit seiner Leiterin Ute Roddey, bei seinem Konzert „Have a nice day in May“ am Sonnabendnachmittag in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Ellerbek. Roddey bat einige ihrer Vokalisten plötzlich an die Instrumente. Den Zuschauern erzählte die Chorleiterin, dass sie ihre Sänger vor nicht allzu langer Zeit gefragt habe, wer ein Instrument spiele. Als einige die Frage bejahten, nahm die Hamburger Vollblutmusikerin das zum Anlass, ein paar Traditionals der Weltmusik wie den alten russischen Walzer „Auf den Hügeln der Mandschurei“ von Leo Leonidorff oder die amerikanische Südstaaten-Hymne „Alabama“ einzustudieren. Auch wenn sich die Sänger mit der instrumentalen Einlage auf ungewohntem Terrain bewegten, war das Publikum von der neuen Band ebenso begeistert wie von den bekannten gesanglichen Tönen.

Entstanden ist QuerBeat vor mehr als vier Jahren aus einem Projektchor heraus, der ursprünglich nur einen Gottesdienst begleiten sollte. Die Sänger verstehen sich nicht als Kirchenchor, sie nutzen die Räumlichkeiten in der Dietrich-Bonhoeffer Kirche in der Verbindungsstraße 5 lediglich jeden Montag um 19.30 Uhr zum Üben. Ab 18.30 probt ab sofort die Band. Beide Ensembles suchen noch Verstärkung. „Wir freuen uns über jedes Instrument: Saxofon, Klarinette, eine Ukulele wäre toll, aber auch noch eine Geige oder ein weiteres Akkordeon. Gern können auch Anfänger kommen, die erst ein paar Stücke spielen“, sagte Roddey. Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bei Ute Roddey unter (0 40)30 39 19 86.