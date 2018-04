Brücke Elmshorn lädt in Kooperation mit dem Burg-Kino zum Filmdrama „Die Hände meiner Mutter“ und zur Gesprächsrunde ein

von shz.de

09. April 2018, 16:00 Uhr

Seit etwa drei Jahren besteht zwischen dem Filmforum Elmshorn, einem Projekt von Brücke Schleswig-Holstein und Brücke Elmshorn, und dem Burg-Kino Uetersen eine Kooperation unter dem Motto „Psychiatrie im Film“. Im Rahmen dieser Kooperation werden zweimal im Jahr im Burg-Kino Spielfilme gezeigt, in denen psychiatrische Themen, Gewalt oder Missbrauch in der Familie und deren Folgen für die Betroffenen und Angehörigen eine Rolle spielen. Im Anschluss an die Filmvorführung besteht immer die Möglichkeit zum Gedankenaustausch unter professioneller Leitung.

Am Sonntag, 15. April, laden das Filmforum Elmshorn und das Burg-Kino Uetersen an der Marktstraße 24 zu dem Filmdrama „Die Hände meiner Mutter“ von Florian Eichinger ein. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro.

Die Filmvorführung beginnt um 11 Uhr im Kinosaal 4. Einlass ist dort bereits um 10.15 Uhr, denn vor Filmbeginn werden Kaffee und Croissants gereicht, gesponsert von der Brücke Elmshorn. „Auch diesmal haben die Filmbesucher die Möglichkeit, nach dem Film über dessen Thematik miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Psychologe Dirk Jacobsen von der Beratungsstelle Wendepunkt wird das Gesprächsangebot leiten und für Fragen und Informationen zur Verfügung stehen“, betont Sozialpädagogin Imme Schippmann von der Brücke Elmshorn. Der Film „Die Hände meiner Mutter“ ist für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen und hat eine Spielzeit von 106 Minuten. Der 2016 gedrehte Film ist der letzte Teil einer Trilogie, die sich mit den Verstrickungen von Familiengewalt auseinandersetzt. In allen drei Filmen sind die Protagonisten, die Opfer von körperlicher und psychischer Gewalt werden, männlich.

In „Die Hände meiner Mutter“ wird ein Familientreffen auf einem Schiff zum Wendepunkt im Leben des 39-jährigen Ingenieurs Markus (Andreas Döhler). Auslöser ist eine kleine Schnittwunde seines vierjährigen Sohnes Adam, nachdem er von einer Toilettenpause mit Großmutter Renate (Katrin Pollitt) zurückkommt.

Wie ein Schlag trifft Markus die Erkenntnis, dass er als Kind von seiner Mutter missbraucht wurde. Diese lange unterdrückten Kindheitserinnerungen überschatten fortan sein Leben und das seiner Frau Monika (Jessica Schwarz). Markus konfrontiert seine Mutter mit dem Geschehenen und dem Vergehen.

„Es handelt sich um ein sehr berührendes und in der Öffentlichkeit wenig bekanntes Thema. Dass Missbrauch an ihren Kindern auch von Frauen möglich ist, mag sich niemand vorstellen. Aber es gibt solche Fälle und man darf sie nicht verschweigen. Die traumatischen Ereignisse, die Kinder erleben, sind oft Auslöser langer Krisen oder psychischer Erkrankungen“, weiß Schippmann aus ihrer Erfahrung in der Arbeit mit Betroffenen und deren Angehörigen. Ihr und auch Nina Werdes von der Brücke Schleswig-Holstein liegt am Herzen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und die Folgen von Kindesmissbrauch deutlich zu machen.