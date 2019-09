Prozess: McGregor soll 1,5 Millionen zahlen

Mitarbeiter der Uetersener Maschinenfabrik verklagen ehemaligen Eigentümer / Gütetermin gescheitert

Avatar_shz von Tobias Thieme

11. September 2019, 16:38 Uhr

Uetresen/Elmshorn | Es geht um bares Geld. Und juristisches Neuland. 1,5 Millionen Euro verlangen Mitarbeiter der ehemaligen Uetersener Maschinenfabrik von Ex-Eigentümer McGregor. Das Geld sei der Maschinenfabrik versprochen worden, um sie zu stabilisieren. Das Unternehmen war pleite gegangen und in Teilen an einen Investor verkauft worden, der sie nun unter dem Namen Uetersener Zerspanungstechnik und Vorrichtungsbau weiterführt.

Zum Hintergrund: Der Uetersener Ingenieur Max Hatlapa hatte das Unternehmen 1919 als Hatlapa Uetersener Maschinenfabrik gegründet. 2013 kaufte der britische Zulieferer MacGregor den Betrieb. Er ist ein Tochterunternehmen des finnischen Konzerns Cargotec. 2016 trennte sich MacGregor von der Produktion. Sie wurde eigenständig unter dem Namen Uetersener Maschinenfabrik weitergeführt, die jedoch 2018 insolvent wurde. Am 1. April übernahm die Rother-Gruppe aus Kaltenkirchen die Fabrik. Von vormals 435 Mitarbeitern der Hatlapa waren noch 30 übrig.

Mit MacGregor hatte die Belegschaft Vereinbarungen getroffen, um die angeschlagene Fabrik zu stabilisieren. So hatten die Mitarbeiter unbezahlter Mehrarbeit zugestimmt. Außerdem verzichteten sie auf Teile von Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Im Gegenzug gab es eine Beschäftigungsgarantie und die Zusage von MacGregor, der Fabrik Produktionsaufträge in einem Volumen von etwa 1,5 Millionen Euro zu geben. Für den Fall, dass diese Aufträge nicht kämen, sollte das Geld an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden, so Trulsson. Laut der Gewerkschaft sind bis heute weder die versprochenen Aufträge eingegangen noch Zahlungen geflossen. Die Arbeitnehmervertretung ist überzeugt, dass die fehlenden Aufträge die Fabrik 2018 erst in die Insolvenz getrieben haben.

Um ihre Ansprüche geltend zu machen, haben nun etwa 50 Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter mit Unterstützung der Gewerkschaft geklagt. Die Rechnung der IG-Metall: 1,5 Millionen Euro geteilt durch 50 Mitarbeiter ergeben 30 000 Euro pro Kopf. Gestern trafen sich die Streitparteien im Arbeitsgericht Elmshorn zum Gütetermin. Dieser ist einem Gerichtsprozess vorgeschaltet und eröffnet die Möglichkeit, sich unter Anwesenheit eines Arbeitsrichters noch zu einigen. Doch die Fronten blieben verhärtet. MacGregor ist der Meinung, dass eine Kopfpauschale in einem Sozialplan, der eine individuelle Begünstigung nach Betroffenheit anstrebe, nicht vorgesehen sei. Deswegen seien sämtliche Klagen abzuweisen. Die IG Metall sieht das anders. Ein konkreter Verteilungsplan sei nicht erforderlich, um die Ansprüche geltend machen zu können. Streit gab es auch über den Zeitraum, auf den sich die Garantien MacGregors beziehen.

Juristisch betritt das Arbeitsgericht Neuland, wie Beobachter sagen. Denn im Zusammenhang mit einer Umwandlung von Produktionsgarantien in Zahlungen für Mitarbeiter über einenSozialtarifvertrag habe es bisher noch keine Gerichtsurteile gegeben.