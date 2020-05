Anschläge angekündigt : Prozess in Berlin: Angeklagter André M. aus Halstenbek schweigt vor Gericht

André M. – kein Unbekannter für die Polizei Am 25. September 2007 wird André M. von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen. Er und ein Komplize sollen einen Bombenanschlag auf das Rellinger Apfelfest geplant und dies im Internet angekündigt haben. Eine Verurteilung wegen des geplanten Anschlags gibt es indes nicht – dem Gericht fehlen die Beweise. Verurteilt werden dennoch beide wegen Sachbeschädigung in mehr als 100 Fällen sowie weiterer Delikte. André M. und sein Komplize hatten damals monatelang Rellingen terrorisiert. Brandstiftung, zerstochene Autoreifen, Buttersäure-Attacken und gesprengte Zigarettenautomaten gingen aufs Konto des Duos. Andre M. erhielt dreieinhalb Jahre Haft und wurde schließlich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen. Das Gericht hatte ihm eine „schwere seelische Abartigkeit“ bescheinigt. 2013 wird André M. in Freiheit entlassen. Der Entscheidung hierzu war ein juristisches Tauziehen vorangegangen. Zunächst hatte die zuständige Lübecker Kammer die Entlassung von André M. aus der Psychiatrie abgelehnt. André M. legte Beschwerde ein – und bekam Recht. Am 18. Juli 2013 hob das Oberlandesgericht Schleswig den Beschluss der Lübecker Richter wegen Verfahrensfehlern auf und verwies die Entscheidung zurück ans Landgericht. Die Lübecker Richter hoben dann den Unterbringungsbeschluss am 7. Oktober 2013 auf – laut Staatsanwaltschaft „unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit“. Fünf Jahre Psychiatrie zuzüglich Untersuchungshaft waren weit mehr als die dreieinhalb Jahre Haft, zu der André M. 2008 vom Landgericht Itzehoe verurteilt worden war. Die Zeit in Freiheit dauerte nicht lang: Im März 2015 wird er wegen versuchter Brandstiftung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Er hatte 2014 versucht mehrere Autos in Rellingen anzuzünden. Im Februar 2016 folgt ein weiteres Urteil wegen mehrerer Taten, die er in seiner Zeit in Freiheit begangen hatte: Sachbeschädigung, Vortäuschung einer Straftat und falscher Beschuldigung. Die Haftstrafe wird dadurch auf drei Jahre und drei Monate aufgestockt. Seit Oktober 2018 vergangenen Jahres ist André M. wieder in Freiheit und zog nach Informationen von shz.de zu seiner Mutter nach Halstenbek. Anfang April 2019 war der Mann in Halstenbek erneut verhaftet worden. Nach einer bundesweiten Serie von Drohbriefen mit rechtsextremistischen Inhalten hatte die Polizei ihn als Verdächtigen ermittelt. Er steht unter dem Verdacht, Verfasser zahlreicher Mails unter anderem mit Bombendrohungen an Gerichte und andere Einrichtungen zu sein. Seit dem 21. April 2020 wird ihm in Berlin der Prozess gemacht.