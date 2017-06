Quickborner bestreitet Missbrauch : Prozess: Angeklagter soll sich mehrfach an Kind vergangen haben

vergrößern 1 von 2 Foto: pt 1 von 2

Quickborn/Itzehoe | Er soll einem zur Tatzeit elfjährigen Mädchen mehrmals zwischen die Beine gefasst und ihre Hand in seinen Schritt gepresst haben: Ein 49 Jahre alter Mann aus Quickborn steht seit gestern wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Itzehoer Landgericht. Laut Anklage hatte der Quickborner dem Kind im Frühjahr und Sommer 2014 insgesamt dreimal in den Intimbereich gegriffen. Einmal spielte er mit der Elfjährigen und anderen Nachbarkindern bei sommerlicher Temperatur in der gemeinsamen Quickborner Wohnanlage. In einem schwer einzusehenden Bereich an einer Hecke umfasste er von hinten die Hüfte der Elfjährigen und schob ihr seine Hand in die Bikinihose, wie Staatsanwältin Dagmar Staack sagte. Außerdem habe er die Hand des Mädchens ergriffen und sie auf seinen Schritt gedrückt.

Einen weiteren Vorfall soll es während eines gemeinsamen Ausflugs im Norderstedter Arriba-Freizeitbad gegeben haben. Dort schob er dem Mädchen laut Anklage beim Baden ebenfalls seine Hand in die Bikinihose. Im Schwimmbad von Ellerau habe er das Kind zudem auf der Badebekleidung zwischen den Beinen berührt.

Der Angeklagte stritt die Vorwürfe ab. Beim gemeinsamen Spielen in der Nachbarschaft habe er das Kind lediglich hochgehoben und in ein Planschbecken befördert. Berührungen im Intimbereich habe es nicht gegeben. Die Ausflüge in das Norderstedter Schwimmbad und das Bad in Ellerau habe er tatsächlich unternommen. Doch auch dort habe er sich nicht an dem Mädchen vergangen.

Die damals Elfjährige erschien gestern vor Gericht und sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Allerdings las Richterin Isabel Hildbrandt im Laufe der Verhandlung Tagebucheintragungen des Kindes vor. „Morgen werde ich zwölf. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will“, heißt es darin. Sie beschreibt, wie der Angeklagte sie an der Hecke bedrängte. „Ich habe mich geekelt.“ In den Aufzeichnungen findet sich ein besonders verstörender Satz. Als er ihr die Hand in die Hose geschoben habe, habe er gesagt: „Na, Du kommst doch jetzt auch in das Alter, in dem man das möchte.“ Ihre Mutter habe sie anfangs angelogen und behauptet, alles sei gut.

Als Zeugen erschienen auch die Mutter, der Vater, der Bruder, dessen Verlobte und eine Schulfreundin des Mädchens. Ihnen hatte sie sich fast zwei Jahre nach den Taten anvertraut. Die Zeugen sprachen davon, dass das Mädchen nach deren Angaben angefasst und sexuell missbraucht wurde. Details des Hergangs nannten sie aber nicht. Die Mutter sagte: „Ich habe gesehen, wie er sie am Planschbecken hochhob. Wie eine Braut. Ich dachte: Das geht zu weit. So fasst man ein Mädchen im Bikini nicht an.“ Sie habe ihre Tochter im Verlauf des Tages angesprochen. Die habe abgewiegelt. Es sei alles nur Spaß gewesen. Von einem Vorfall an der Hecke habe sie damals nichts gesagt. Trotzdem habe sie später extreme Veränderungen bemerkt: Ihre Tochter habe mit Sport aufgehört, sehr wenig gegessen, sei schnell aggressiv geworden und habe sich abgekapselt.

Anwalt Mark Bittner forderte als Nebenklagevertreter im Falle eines Schuldspruchs Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 4500 Euro und Schadenersatz für alle Schäden, die wegen der Übergriffe noch auf das Mädchen zukämen. Sie sei traumatisiert, in der Schule abgestürzt und in psychiatrischer Behandlung. Der Prozess wird am 4. Juli fortgesetzt. Dann werden weitere Zeugen gehört.

von Tobias Thieme

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:00 Uhr