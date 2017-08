Region Pinneberg in Kürze : +++ Provisorische Ampeln in Heidgraben +++ Themenabend beim ADFC in Wedel +++ Fehlalarm in Elmshorn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Dickersbach 1 von 1

Heidgraben Die Gemeinde Heidgraben hat eine neue Ampelanlage − zumindest vorübergehend. Gestern Vormittag stellten Arbeiter die provisorische Anlage auf der Hauptstraße zwischen Wiesenweg und Uetersener Straße auf. Wie eine Mitarbeiterin des Amts Marsch und Geest Südholstein auf Nachfrage erläuterte, werden in dem Bereich für einen privaten Hausbau Leitungen für den Abwasseranschluss verlegt. Läuft alles nach Plan, soll die Ampelanlage im Laufe des Donnerstags wieder abgebaut werden. Bis dahin wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Wedel Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Wedel will am Montag, 14. August, bei einem Themenabend über den Unfallbericht, das Radwegekonzept der Stadt und die Leitlinien des ADFC diskutieren. „Die Stadt Wedel ruft die Umsetzung eines Radwegekonzepts als strategisches Ziel bis 2020 aus. Wie stehen die aktuellen Baumaßnahmen und der Unfallbericht dazu im Kontext? Ist das überhaupt notwendig, weil alle zufrieden durch Wedel radeln und nur wenige Radfahrer protestieren?“, fragt Rainer Willer vom ADFC Wedel. Das Treffen findet von 19.30 bis etwa 20.30Uhr im Stadtteilzentrum „mittendrin“, Friedrich-Eggers-Straße85 statt. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht notwendig.

Elmshorn Weil sie einen Brand auf dem Dach des Kinos befürchteten, alarmierten gestern Passanten im Gewerbegebiet Grauer Esel die Feuerwehr. Die Kameraden rückten gegen 16.30 Uhr aus. Vor Ort stellten sie jedoch schnell fest, dass der Rauch über dem Kino – wie schon so oft – von einer nahegelegenen Pizzeria herrührte, die kurz zuvor ihren Ofen angeheizt hatte.

Quickborn Der Helenenhof der Familie Cotterell in Quickborn-Renzel etabliert sich immer mehr als Veranstaltungsraum. Erstmals nutzen die Freunde der Kammermusik den Dachboden für ihre neue Konzert-Saison. 2001 kaufte Margreth Cotterell gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Luckow den Helenenhof. Im Zuge der Modernierungsarbeiten wurde der ehemalige Heuboden zu einem holzgetäfelten Raum.

Heiligendamm Ein 43 Jahre alter Mann aus der Nähe von Elmshorn ist am Montagnachmittag beim Baden in der Ostsee in Heiligendamm gestorben. Der Mann war gegen 14.45 Uhr mit seiner Familie am Strand und ging schwimmen. Plötzlich bewegte er sich nicht mehr, die Rettungskräfte zogen ihn aus dem Wasser, konnten ihn jedoch nicht mehr wiederbeleben. Er starb vor den Augen seiner Familie. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 43-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme untergegangen. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Vorfall, ob eine Obduktion nötig wird, sei noch unklar, so Polizeisprecher Gert Frahn.

Schenefeld Wer kürzlich auf der Landesstraße Schenefeld-Elmshorn (LSE) unterwegs war, dürfte sich gewundert haben. Entgegen der Ankündigung des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vergangene Woche ist die Baustelle noch nicht wieder aufgehoben. Schuld war laut Bezirksleiter Kai-Uwe Schacht die Lieferung von falschem Material auf der Baustelle. Heute Abend sollen die Arbeiten aber endgültig beendet werden.

Quickborn/Itzehoe Ein vom Amtsgericht Pinneberg freigesprochene Mann aus Quickborn, dem die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hatte, im Sommer 2016 ein damals zehn Jahre altes Mädchen im Quickborner Freibad im Intimbereich begrabscht zu haben, bleibt frei. Nach einer viereinhalbstündigen Sitzung vorm Landgericht Itzehoe beantragte die Staatsanwaltschaft gestern, das von ihr selbst angestrebte Berufungsverfahren einzustellen; es gab nicht genug Beweise.

Pinneberg Neues vom Sportentwicklungsplan: Die Pinneberger SPD will mit einem Antrag dafür sorgen, dass ein Vertreter der Sport-Allianz, in der die lokalen Sportvereine organisiert sind, in die Steuergruppe des Projekts hineinkommt. Unterdessen ist die Datenerhebung und -analyse fast abgeschlossen. Professor Michael Barsuhn vom INSPO versichert, dass die Vereine dabei beteiligt wurden und stellt erste Ergebnisse vor.

Hamburg / Schleswig-Holstein Die „Ehe für alle“ könnte einen Ansturm in Hamburg auslösen. In der Millionenstadt sind bei den Standesämtern erste Anfragen für die gleichgeschlechtliche Ehe eingegangen. In Schleswig-Holstein hingegen scheint das Interesse an der Ehe für alle eher gering. Bislang meldeten sich keine Schwulen- oder Lesben-Paare bei den Standesämtern des nördlichsten Bundeslandes, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Standesämtern. In Hamburg fragten insgesamt mehr als 60 Paare nach einem Trauungs-Termin. Mit einem Ansturm rechnet in der Hansestadt das Bezirksamt Mitte, das auch für die Stadtteile St. Georg und St. Pauli zuständig ist. Zahlen gebe es hier aber nicht. „Im Sinne der Gleichberechtigung zählen wir hetero- und homosexuellen Anfragen nicht getrennt“, sagte eine Sprecherin. Hamburger Spitzenreiter ist der Bezirk Nord mit 26 Terminanfragen, Schlusslicht ist Harburg mit zwei Anfragen. In Schleswig-Holstein ist das Interesse an der Ehe für alle bei vielen Standesämtern eher gering. So haben sich in der Landeshauptstadt bislang noch keine „neuen“ gleichgeschlechtlichen Paare gemeldet, wie der Kieler Pressesprecher Arne Gloy mitteilte. „Bis Ende September werden in diesem Jahr in Kiel knapp 20 gleichgeschlechtliche Paare verpartnert worden sein“, erklärte er. „Manche von ihnen wollten ihren längst vereinbarten Termin auf Verpartnerung trotz der neuen Entwicklungen nicht mehr canceln.“ Viele dürften jedoch noch die Umwandlung beantragen, ergänzte er. Bislang seien beim Kieler Standesamt drei Anträge auf Umwandlung von gleichgeschlechtlicher Partnerschaft in gleichgeschlechtliche Ehe gestellt worden. In Flensburg hätten etwa drei Paare die Modalitäten einer Umschreibung der Lebensgemeinschaft in eine Ehegemeinschaft nachgefragt. In Husum liegen bislang zwei Anfragen vor, in denen Paare ihre bereits eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln möchten. In Neumünster gab es bislang noch keine Anfragen.

