Protest im Pyjama

vergrößern 1 von 2 Foto: Mauricio Bustamante 1 von 2

von Barbara Glosemeyer

erstellt am 06.Dez.2017 | 12:05 Uhr

Sie kamen in Pyjamas, Schlafanzügen und Bademänteln – und ließen sich von „Müllmännern“ mit Besen und Schaufel von der Straße kehren: Mit einer ungewöhnlichen Kunstaktion haben gestern mehrere Dutzend Unterstützer von Obdachlosen gegen die Tagesschließung von Notunterkünften in der Hansestadt protestiert. Unter dem Motto „Hamburg, mach nicht dicht!“ forderten sie den Senat dazu auf, die beiden Schlafstätten des Winternotprogramms künftig 24 Stunden am Tag offen zu halten. Bisher müssen etwa 600 Wohnungslose die Behausungen jeden Morgen bis spätestens 9.30 Uhr verlassen und dürfen erst am Abend zurückkehren.

„Das Leben auf der Straße ist lebensgefährlich. Besonders jetzt im Winter“, sagte Birgit Müller, Chefredakteurin des Straßenmagazins „Hinz& Kunzt“, das die Aktion initiiert hat. „Die Obdachlosen brauchen tagsüber einen Ort, wo sie wirklich Ruhe finden.“ „Hinz&Künztler“ sowie Schauspieler vom Scharlatan Theater als Straßenkehrer prangerten in Spielszenen den drastischen Umgang mit Menschen an, die kein Dach über dem Kopf haben.

Mit von der Partie war auch „Hinz&Kunzt“-Verkäufer Jörg, der 47-Jährige lebte früher selbst mehrere Jahre auf der Straße. „Man läuft den ganzen Tag wie im Tran durch die Stadt“, berichtete er rückblickend. Seit vier Jahren hat Jörg eine Wohnung, die Unterstützung seiner Leidensgenossen ist ihm dennoch weiterhin ein Anliegen. Denn: „Auf der Straße wird man beschimpft und verscheucht. Obdachlose haben keine Lobby. So kann es nicht weitergehen.“

„Hinz und Kunzt“ engagiert sich seit Jahren für das Thema. 2015 sammelten die Helfer per Online-Petition 57 000 Unterschriften für eine Tagesöffnung. Umgestimmt hat das die Sozialbehörde als Betreiberin der Winternotunterkünfte bisher allerdings nicht. Sie räumt ein, dass sie eine „Verfestigung der Obdachlosenszene“ an den Standorten der Schlafstätten befürchtet, sollte diese 24 Stunden am Tag zugänglich sein. Das, so heißt es aus der Behörde von Sozialsenatorin Melanie Leonhardt (SPD) weiter, würde die „Sozialverträglichkeit, den sozialen Frieden und die Toleranz der Anwohner“ gefährden. Auch würden ganztägig geöffnete Schlafplätze zusätzliche Wohnungslose aus andere Städten anlocken.

Jörg will das nicht akzeptieren. Um in Sachen Tagesöffnung den Druck weiter zu erhöhen, startet er mit „Hinz&Kunzt“ eine neuerliche Petition. >

www.huklink.de/petition