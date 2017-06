Region Pinneberg in Kürze : +++ Protest gegen Kriegsdenkmal +++ Neue Bufdis gesucht +++ Hamburger Nahverkehr ist Spitze +++

Pinneberg Protest gegen Kriegsdenkmal: „Unwidersprochen in unwandelbarer Treue zum Vaterland und in der Hoffnung auf den Sieg ließen 312 Helden dieser Stadt ihr teures Leben auf dem Felde der Ehre!“ Diese pathetische und heroisierende Inschrift ist auf dem Denkmal am Bahnhof in Pinneberg zu lesen. Es zeigt ein aufrecht stehendes Schwert mit nach oben gerichteter Klinge. Nun hat sich eine Initiative gefunden, die dieses Monument und seine Kriegsbotschaft durch künstlerische Gestaltung in eine kritische Erinnerungsstätte umwandeln will.

Hamburg Bestnoten für Hamburgs Nahverkehr: Der Nahverkehr in Hamburg und Umgebung ist Spitze – so jedenfalls sehen es die Fahrgäste selbst. Bei einer Befragung des Portals MyMarktforschung.de landete Hamburgs Nahverkehr unter den zehn größten Städten hierzulande auf Platz eins.

Barmstedt Die Spieliothek sucht neue Bufdis: Nur noch bis Ende Juli sind die beiden Bundesfreiwilligendienstler (Bufdis) Lisa Hunke (18) und Levke Scholz (20) bei der Barmstedter Spieliothek im Einsatz. Somit benötigt die Spieliothek ab dem 1. September zwei neue Bufdis, die sich engagieren und gern mit Kindern arbeiten. Zu den Hauptaufgaben gehören der Spieleverleih in den Vertragsgemeinden, die Kontrolle und Reparatur zurückgegebener Spiele und die Organisation der großen Spielturniere mit mehr als 1000 Schülern.

Wedel Wohnmobile: Die Stadt zahlt drauf. Phänomen Wohnmobilstellplätze in Wedel: Obwohl gerade mal 20 Flächen offiziell ausgewiesen sind und statt der Elbe lediglich das Kombibad nebenan liegt, hat sich die Rolandstadt deutschlandweit einen guten Ruf erworben mit seinem Angebot für Camper.

Uetersen Gesang mit voller Stimme: Die Chorknaben Uetersen hatten singende Freunde aus Schweden zu Besuch. Gemeinsam gestalteten sie am Pfingstsonnabend mit dem Knabenchor aus Linköping ein Konzert in der Erlöserkirche, das Beifallsstürme hervorrief.

Quickborn/Ellerau Die Ellerauer wünschen sich eine Boule-Bahn. Mit rund 600000 Lizenz-Spielern ist Boule inzwischen die Kugelsportart Nummer eins in Deutschland. Allein in Schleswig-Holstein gibt es nach offiziellen Angaben 79 Boule-Vereine und inzwischen fast 200 öffentliche Boule-Plätze – Tendenz steigend. Geht es nach der Wählergemeinschaft „Aktives Ellerau“ (AE) könnte auch ihre Gemeinde demnächst einen Hinweis auf einen neuen Platz im Internet bekommen.

Elmshorn Elmshorns höchster Punkt: Platt ist die Marsch. Hügelig präsentiert sich die Geest. Elmshorn hat beides zu bieten. Dabei kann die Stadt zwischen Marsch und Geest ganz schön hügelig daherkommen. Vor allem Radfahrer wissen, wovon hier die Rede ist. Straße rauf, Straße runter. Manch einer kommt sich vor wie im östlichen Hügelland. Doch schaut man auf die nackten Zahlen, halten sich die Höhenunterschiede in der Krückaustadt in Grenzen. Rund 20 Meter beträgt der maximale Unterschied.

Schenefeld Gegründet in einer Zeit großer Not: Die Jubiläumsfeiern der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Schenefeld stehen bevor. Der Verein feiert am Donnerstag, 22.Juni, im Juks sein 70-jJähriges. „Willkommen sind nicht nur Mitglieder, sondern alle Gäste, die Lust haben, mit uns zu feiern“, sagt der Awo-Vorsitzende Albert Burs.

Schleswig-Holstein Der neue Landtag geht an die Arbeit: Wer bald die erste Geige in Kiel spielt – das wird gestern bei der ersten Sitzung des neu gewählten Landtages in Kiel schnell deutlich. Daniel Günther, der in drei Wochen an gleicher Stelle zum Chef einer Regierungskoalition von CDU, FDP und Grünen gewählt werden könnte, kann keine Bewegung machen ohne dass ihm eine Kamera folgt. Dagegen fast unbemerkt von den Medienvertretern nimmt Ministerpräsident Torsten Albig auf der Regierungsbank Platz – vielleicht zum letzten Mal.