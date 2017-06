Protest gegen Kriegsdenkmal

vergrößern 1 von 2 Foto: erdbrügger 1 von 2

„Unwidersprochen in unwandelbarer Treue zum Vaterland und in der Hoffnung auf den Sieg ließen 312 Helden dieser Stadt ihr teures Leben auf dem Felde der Ehre!“ Diese pathetische und heroisierende Inschrift ist auf dem Denkmal am Bahnhof in Pinneberg zu lesen. Es zeigt ein aufrecht stehendes Schwert mit nach oben gerichteter Klinge. Nun hat sich eine Initiative gefunden, die dieses Monument und seine Kriegsbotschaft durch künstlerische Gestaltung in eine kritische Erinnerungsstätte umwandeln will.

Am Dienstag, 20. Juni, soll während einer Informations- und Diskussionsveranstaltung über dieses Thema gesprochen werden. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstraße 2 b, in Pinneberg. Nicht nur an die Bürger, sondern auch an die Vertreter der Fraktionen der Ratsversammlung, die Mitglieder des Kulturausschusses und der zivilgesellschaftlichen Organisationen ist die Einladung gerichtet.

Derzeit stehen Absperrgitter vor dem Denkmal, dessen Grundsteinlegung am 30. April 1934 erfolgte und heute unter Denkmalschutz steht, „weil es ein wichtiges historisches Zeugnis ist, das Aufschluss über die nationalsozialistische Diktatur und die damalige Kriegsverherrlichung gibt“, so die Begründung des Landesamts für Denkmalschutz.

Deswegen will die Stadt als Träger des Geländes das Monument auch wieder herrichten lassen, weiß Claudia Eisert-Hilbert von der Initiative. Doch das ist viel zu wenig. Auf den Kontext kommt es ihnen an. „Die derzeitige Umgestaltung des Bahnhofs und seines Vorplatzes ist für uns unabdingbar verbunden mit der Neugestaltung des Denkmals“, sagt Eisert-Hilbert. Sie hat eine Examensarbeit über Kriegsdenkmäler seit dem Ersten Weltkrieg im Kreis Pinneberg geschrieben. Die engagierte Frau und ihr Mann Jochen Hilbert, ein Lehrer im Ruhestand, werden während der Veranstaltung Impulsvorträge halten. Außerdem sollen Leitlinien für den Umgang mit dem Denkmal erörtert werden. „Viele gehen an dem Denkmal achtlos vorbei“, sagt Jochen Hilbert.

Das möchte die Initiative ändern: Aus der gegenwärtigen unkommentierten Geschichtsspur soll eine Stätte werden, an der die Verbrechen der Nazis als solche sichtbar sein sollen und die zur Verantwortung mahnt, sich gegen den Faschismus zu wehren. Als Beispiel nannte Claudia Eisert-Hilbert das Gegendenkmal am Dammtordamm zu dem 1934 errichteten Kriegerdenkmal.

„Die Umstrukturierung zum Friedensdenkmal ist ein Mosaikstein der Friedensbewegung“, sagt Peter Brandt, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Kreisverband Pinneberg.

Die Kirchengemeinde tritt als Veranstalter auf. „Schon vor zwei Jahren während einer Veranstaltung zum Thema Vergangenheitsbewältigung haben wir am Rande über das Denkmal am Bahnhof gesprochen“, sagt Pastor Karl-Uwe Reichenbächer, der die Veranstaltung moderieren wird. Ihm gehe es darum, dass die Kirche die Verantwortung für die eigene Verstrickung in die nationalsozialistische Kriegsverherrlichung wahrnehmen wolle. „Die Bewältigung muss weitergehen und darf nicht aufhören“, betonte er.





von René Erdbrügger

erstellt am 07.Jun.2017 | 16:29 Uhr