Region Pinneberg in Kürze : +++ Protest für den Frieden +++ Nach Feuer: Demente Frau allein gelassen +++ Barmstedt soll Sportstadt werden +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

03. April 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Nach dem Feuer in der Straße Schlurrehm in Elmshorn fühlte sich niemand für eine demente 91-jährige Bewohnerin zuständig – eine Anwohnerin fasste sich ein Herz und nahm die alte Dame mit zu sich nach Hause.

Uetersen Zum neunten Mal haben die beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen das Osterfest gemeinsam mit einer Prozession gefeiert. Uetersens Katholiken feiern die Osternacht am Feuer.

Schenfeld Fassadenrisse, alte Sanitäranlagen, fehlendes Brandschutzkonzept – am Schulzentrum Achter de Weiden ist einiges im Argen. Im Bauauschuss stellte der Architekt eine Liste der Mängel vor.

Pinneberg Besinnlich und nachdenklich – so präsentierte sich das erste Konzert zur Sterbestunde Christi der Pinneberger Heilig-Geist-Kirche. Walter Zielke und Andrej Madatov harmonierten an Orgel und Violine.

Quickborn Im Rahmen einer Galaveranstaltung sind Quickborner für ihre sportlichen Leistungen, musikalisches Können oder ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.

Wedel Etwa 100 Interessierte haben am Sonnabend in Wedel am Ostermarsch des Friedensnetzwerks Kreis Pinneberg teilgenommen. Sie protestierten für Abrüstung und Frieden.

Barmstedt Bündnis aus Vereinen stellt neues Konzept vor: Durch ein Miteinander sollen Angebote und Beratung für die Bürger besser werden.

Hamburg Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Stadtrundfahrt-Bus vor dem U-Bahnhof Baumwall sind gestern zwei Insassen des Wagens schwer verletzt worden.

Schleswig-Holstein Streit um Abgas-Messstationen: CDU-Fraktionschef Koch und Kiels Oberbürgermeister Kämpfer bezweifeln Stickoxid-Rekordwerte – Umweltamt und Bundesstaatssekretärin widersprechen.