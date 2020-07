Voting des Tages : Problematisches Erbe der Kolonialzeit: Sollen Straßen und Orte in SH umbenannt werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

17. Juli 2020, 18:00 Uhr

Braucht das Bismarck-Gymnasium in Elmshorn einen neuen Namen und bringt der Postbote demnächst die Briefe nicht mehr in den Kameruner Weg in Emkendorf oder die vielen Robert-Koch-Straßen im Norden? Die Frage treibt auch die Politik in Schleswig-Holstein um. Im Land ist eine kontroverse Diskussion über Sinn und Unsinn von Denkmälern und Namensgebungen entbrannt, die Bezug zur Kolonialzeit haben. Sogar der Virologe Robert Koch gerät ins Visier, weil der Gründungsvater des gleichnamigen renommierten Instituts einst umstrittene Medizin-Versuche an Afrikanern durchgeführt hatte.

Im Zuge der Rassismusdebatte hat die Initiative „Schwarze Menschen in Deutschland“ jetzt eine Landkarte ins Netz gestellt, in der auch zahlreiche Orte in Schleswig-Holstein als problematisches Erbe der Kolonialzeit eingezeichnet sind.

Problematisches Erbe der Kolonialzeit: Sollen Straßen und Orte in SH umbenannt werden? Ja, alle problematischen Namen müssen entfernt werden. Ja, aber jeder Name muss einzeln bewertet werden. Nein, stattdessen sollte man sich mit der Namensgebung auseinandersetzen und aufklären. Nein. Und eine Aufarbeitung ist nicht nötig. zum Ergebnis

