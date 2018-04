Prisdorf: Zentrum hat Priorität

Einkaufs- und Verkehrsstruktur im Fokus der Parteien

27. April 2018, 16:00 Uhr

Ein Thema hat die Gemeinde Prisdorf in den vergangenen Monaten beschäftigt: Der Streit mit der Kreisstadt Pinneberg um den Sonderpostenmarkt Thomas Philipps (unsere Zeitung berichtete). Eigentlich hätte der Markt zum 1. März schließen müssen. Die Stadt Pinneberg hatte geklagt, dass der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet am Peiner Hag unwirksam sei – und bekam vom Oberverwaltungsgericht Recht. Das allerletzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Mit dem Baumarkt Toom zog bereits ein großer Kundenmagnet aus dem Center Prisdorf Richtung Kreisstadt ab. Eine weitere Geschäftsflucht soll verhindert werden. Deswegen nimmt die Einkaufs- und Verkehrsstruktur bei den Ortsverbänden der Gemeinde auch eine gewichtige Rolle ein.

Der Ortsverein der SPD um den Vorsitzenden Uwe Behrend möchte weiter das „Zünglein an der Waage“ sein. Schwerpunktmäßig wollen die Sozialdemokraten Kinder und Jugendliche unterstützen und das örtliche Einkaufszentrum erhalten. Außerdem soll der Nahverkehr gefördert und eine intakte Umwelt erhalten werden.

Die CDU strebt an, „direkten Einfluss auf die unmittelbare Politik in Prisdorf zu nehmen“. Bedeutet: Das Gewerbegebiet soll erweitert werden. Außerdem wolle man bedarfsorientiert Krippen- und Kindergartenplätze schaffen. Auch das Einkaufszentrum soll erhalten bleiben. Dafür wolle man eng mit der Landesplanung zusammenarbeiten. Verkehrstechnisch müsse Prisdorf entlastet werden, in dem der Bahnübergang nach Tornesch erhalten bleiben soll. Als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters ist erneut Holger Splettstößer vorgesehen.

Die Partei „Bürger bewegen Prisdorf“ des amtierenden Bürgermeisters Rolf Schwarz hat vor allem zwei Zugpferde im Wahlkampf: Das eine ist das Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Projekt. Dabei geht es um 80 gepflasterte Pkw-Parkplätze und 88 überdachte Fahrradstellplätze am örtlichen Bahnhof. Das andere ist die Erneuerung der Eisenbahnüberführung am Hudenbarg. Die bis Frühjahr 2019 entstehenden Verkehrsbehinderungen will die BBP „versuchen, zu minimieren“.