Prisdorf verzichtet auf Kita-Plätze

„In der letzten Gemeindevertretung ist der Antrag verhindert worden, weil ein Gemeindevertreter fehlte. Heute sind alle da“, sagte Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP, Foto ) am Donnerstagabend in der außerordentlichen Sitzung der Gemeinderversammlung. Erneut sollten die Politiker entscheiden, auf das Belegungsrecht von zehn Elementarplätzen im Kindergarten Miniforscher bei der Bilsbek-Schule für die kommenden fünf Jahre zu verzichten und der Gemeinde Kummerfeld zu überlassen.

„Das verbessert die Verhandlungsposition gegenüber dem Kreis, um unsere Kita Lütte Prisdörper zu erweitern“, stellte Schwarz seine Sichtweise klar. Bedingung für den Verzicht sei, dass der Erweiterungsbau mit einer Krippen- und einer Elementargruppe mit mindenstens 75 Prozent durch Landes- und Bundesmittel gefördert wird und die Gemeinde die Umsetzung beschließt. „Der Bedarf an Kita-Plätzen ist unbestritten. Wir brauchen diesen Anbau“, sagte Stefan Brandes (BBP). Das Konzept der Mini-Forscher, das sich an Kinder ab fünf Jahre richtet, werde in Prisdorf noch nicht so angenommen wie erhofft. „Wer hier nicht zustimmt, schlägt diesen Kindergartenplätzen in Prisdorf die Tür zu“, sagte Brandes und sorgte für eine hitzige Diskussion. Holger Splettstößer (CDU) zitierte aus einem am 18. Januar verfassten und von Schwarz am 23. Februar unterschrieben Antrag an den Kreis Pinneberg, in dem er bereits darum bat, die zehn Plätze bei der Bedarfsberechnung nicht zu berücksichtigen. „Du erzählst uns seit April, dass es ein Vermittlungsergebnis ist. Der Vorschlag stammt aber schon aus dem Januar“, kritisierte Splettstößer.

Schwarz bat um eine Unterbrechung, um das Schreiben zu lesen. „Das beschäftigt sich nur mit der Situation, dass die Plätze nicht genutzt werden“, sagte er anschließend. Zudem handele es sich um eine Bitte. „Ich finde es erbärmlich, sowas vorzuwerfen“, sprang Brandes seinem Parteikollegen zur Seite. Das Wort Lüge stand im Raum – ohne dass es jemand aussprach.

„Das ist ein Punkt, an dem wir sehr emotional sind“, sagte Matthias Booke (CDU). Er kritisierte die unüberschaubaren finanziellen Kosten: „Ich weiß heute bereits, wir können den eingeschlagenen Weg nicht halten. Wir können nicht wieder einen Beschluss fassen, der uns in Sachzwänge bringt.“ Der Verzicht bedeute, dass der Neubau alternativlos sei. Doch dafür fehle der Gemeinde das Geld. „Die Frage, ob wir uns das leisten können, ist in keiner Finanzausschusssitzung beraten worden“, sagte er.

„Im Januar gab es den einstimmigen Beschluss, dass wir versuchen wollen, die 75-prozentige Förderung zu erhalten. Wenn das Thema heute nicht beschlossen wird, gibt es keine Verhandlungsbasis“, sagte Uwe Behrend (SPD). Andre Schwarck (BBP) wandte sich an die CDU-Fraktion: „Wenn Ihr aussteigen wollt aus den Anbauplänen, dann macht es doch klar.“ Booke konterte: „Wer hat denn gegen den Haushalt gestimmt? Wenn die Gemeinde kein Geld hat, muss man auch die Konsequenzen daraus ziehen.“ Er forderte eine namentliche Abstimmung: „Damit sich nachher jeder erinnert, wie er abgestimmt hat.“ Die sieben Gemeinderatsmitglieder von SPD und BBP stimmten für den Verzicht, vier Mitglieder der CDU dagegen. Booke selbst gab keine Stimme ab: „Da ich die Vorgehensweise des Verfahrens anzweifle, nehme ich nicht an der Abstimmung teil.“