Prisdorf: BBP heißt jetzt BbP

20.Dez.2017

Die Entscheidung ist lange gereift. Auf der Mitgliederversammlung am

11. Oktober, im Zuge einer neuen Vereinssatzung – denn die BBP ist eine Bürgervereinigung und keine Partei im eigentlichen Sinne – ist auch die Entscheidung zu einem neuen Namen gefallen. „Viele Mitglieder taten sich schon länger schwer mit dem alten Namen. Im Oktober haben wir nun endlich den Schritt gemacht, uns umzubenennen,“ erläutert der Vereinsvorsitzende Thomas Wichert. Die Bürgervereinigung ändert also den Namen und damit auch das Geschlecht: Der Bürgerblock Prisdorf (BBP) wird zu Bürger bewegen Prisdorf (BbP) und ist als Bewegung künftig mit weiblichem Artikel zu gebrauchen. Soweit der Fakt – doch warum der Namenswechsel?

1982 hat sich der Bürgerblock gegründet. „Die CDU war damals geradezu übermächtig, es gab kein Gegengewicht“, erinnert sich Bürgermeister Rolf Schwarz (BbP), der schon ein Jahr nach Gründung dem Bürgerblock beigetreten war. „Da damals unter den Bürgern Unzufriedenheit mit der Politik aufkam, wollten wir ein Contra setzen. Der Schwerpunkt lag in dieser Situation auf etwas dagegen Setzen.“

Der „Blockbegriff“ habe damals der Absicht gegolten, sich einer etablierten, vorgefertigten Richtung entgegenzustellen. Er drückt politischen Kampf- und auch den Zeitgeist der 1970er und 1980er Jahre aus. Damals mit Erfolg: „Von Null sind wir direkt auf 20 Prozent gekommen“, erinnert sich Schwarz. „Unsere ersten Gemeindevertreter hatten es echt schwer. Es war neu, dass sich mal jemand traute, den Mund aufzumachen.“ Der Fraktionsvorsitzende Stefan Brandes weiß noch: „Die Politiker kamen damals noch mit Schlips und Kragen zu den Sitzungen.“

Wenn die Kleiderordnung inzwischen auch legerer geworden ist, ist die BbP aber mittlerweile selbst etabliert, stellt sogar den Bürgermeister. Schwarz: „Wir sind nicht mehr nur das Contra, mittlerweile bewegen wir selbst etwas.“ Das habe man auch im Namen ausdrücken wollen. „Ein Block ist auch etwas Starres, Unbewegliches“, sagt Wichert. „Uns ist aber wichtig, beweglich zu sein für Prisdorf. Das ist ein Leitgedanke, den wir im neuen Namen besser repräsentiert sehen.“ Die BbP habe in diesem Jahr auch sehr viel bewegt, findet Brandes: „Wir haben viele Große Themen angepackt, wie den Kita-Anbau, die Park-and-Bike-and-Ride-Anlage und die Niederschlagswassergebühr.“ Es hätten auch viele Feierlichkeiten stattgefunden, die das Ehrenamt besonders eingebunden hätten, ergänzt Schwarz.

Ein großes Dorffest zu

675 Jahren Prisdorf, das einiges an Organisation erfordert habe, das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr und das 50-jährige Bestehen des Prisdorfer Heimatvereins gab es zusätzlich zu den üblichen Veranstaltungen. Auch habe es zwei Einwohnerversammlungen gegeben. „In diesem Jahr hatten wir doppelt so viele Sitzungen wie sonst“, sagt Schwarz. Am Ende eines bewegten Jahres hat die BbP nun also auch einen bewegten Namen.