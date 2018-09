Prager Trio spielt in Kirche

von René Erdbrügger

21. September 2018, 12:47 Uhr

Morgen findet ab 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Pinneberg, Ulmenallee 9, ein Konzert mit dem bekannten Prager Trio statt. Es sind drei junge Musiker aus der tschechischen Hauptstadt, Ondrej Tylecek (Violoncello, Gesang), Heidi Johanna Vacek (Violine, Gesang) und Pavlína Malhocká (Gitarre, Gesang), die das Publikum mit bekannten Werken erfreuen werden. Dazu erklingen Eigenkompositionen und Filmmusik, sowie als besondere Highlights das „Große Trio“ von Mozart, „Der Herbst“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ sowie das „Capriccio No. 3“ für Violoncello solo von Dall’Abaco. Der Eintritt ist frei, Kollekte erbeten.