Region Pinneberg in Kürze : +++ Präventionstag in Pinneberg +++ Wedel: Bürgerinitiative vor dem Ende +++ SPD in Schenefeld für Zurückhaltung +++

Pinneberg Der Kriminalpräventive Rat der Stadt Pinneberg lädt erneut zum Präventionstag. Am Sonntag, 29.Oktober, werden von 11 bis 14 Uhr in der Rathauspassage Schutzmechanismen für Fenster und Türen präsentiert, über die Methoden der Diebe aufgeklärt und Fahrräder codiert. Zudem werden Firmen, die auf Haus- und Grundstückssicherung spezialisiert sind, Versicherungen und der Weiße Ring vor Ort sein und Interessierte beraten.

Wedel Nach 22 Jahren steht die Initiative „Mehr Sicherheit Moorweggebiet“ (MSM) vor dem Aus. Der Vorstand ist amtsmüde und beklagt mangelndes Interesse der Mitglieder. Ein neuer Vorsitzender wurde nach dem Rücktritt von Hans-Joachim Dahm nicht gefunden. Daher stimmte er einstimmig dafür, den Mitgliedern die Auflösung des Vereins vorzuschlagen. Diese sollen auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den entsprechenden Beschluss treffen.

Schenefeld Die Schenefelder SPD setzt bei der Sanierung des Schulzentrums auf die Fertigkeiten der Architekten und will nicht zu früh bei den Planungen vorpreschen. Zunächst seien aber die Schulen am Zug, um eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Im Fokus stehen zum Beispiel die Gruppenräume für die Klassen. Das Gymnasium wünscht sich viele weitere Räume. Ob das finanziell machbar sei, werde sich zeigen, so Fraktions-Chef Niels Wieruch.

Elmshorn Tag der Offenen Tür der Grundschule der Leibniz-Privatschule Elmshorn (Ramskamp 64b). Am Sonnabend, 11. November, können sich Eltern von 10 bis 12 Uhr ein Bild vom Unterricht machen. Seit zwölf Jahren wird in der Grundschule der Leibniz Privatschule auch auf Englisch unterrichtet, ab der fünften Klasse gibt es ganz normal Englisch. Lehrer, Eltern und Schüler stehen Besuchern Rede und Antwort.

Uetersen In ihrer Sitzung am Dienstag, 7. November, wird den Mitgliedern des Hauptausschusses ein 77 Seiten umfassender Bericht des Gemeindeprüfungsamts (GPA) des Kreises Pinneberg zu den Haushaltsjahren der Stadt Uetersen von 2012 bis 2015 vorliegen. Der Prüfungsbericht enthält fünf Beanstandungen und drei Hinweise, für die eine Stellungnahme erarbeitet werden muss. Die Verwaltung wird einen Entwurf für eine Stellungnahme vorbereiten und dem Hauptausschuss und abschließend der Ratsversammlung im ersten Quartal 2018 zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen. Bescheinigt wird der Stadt durch das GPA, auf einem „guten Konsolidierungspfad“ zu sein. Nicht wesentlich vorangekommen sei die Stadt jedoch bei der Reduzierung ihrer Kassenkredite.

Hamburg Rund 40 Minuten lang hat ein Mann in Hamburg-St.Pauli kopfüber in einem Sielschacht festgesteckt. Passanten alarmierten die Feuerwehr, die ihn aus seiner misslichen Lage befreiten. Nach Angaben der Retter hatte der Mann versucht, einen Schlüsselbund aus dem Schacht zu fischen und war dabei steckengeblieben. 23 Feuerwehrleute rückten an, um den Mann zu befreien und notärztlich zu versorgen. Mit Hilfe von Schlingen, die an die Drehleiter eines Feuerwehrwagens befestigt wurden, konnte der leichtverletzte Mann dann schließlich ins Freie gezogen werden.

Schleswig-Holstein Eine neue Superyacht wird auf der für Luxusschiffe spezialisierten Nobiskrug Werft in Rendsburg (Schleswig-Holstein) fertiggestellt. Bis zur Auslieferung 2019 werde das 80 Meter lange Motorschiff in einer vollklimatisierten Werfthalle ausgerüstet, teilte das Unternehmen mit. Es veröffentlichte erstmals zwei Fotos der Yacht bei der Verholung von Kiel nach Rendsburg. Die Kiellegung fand im März 2017 statt. Seitdem erfolgten am Kieler Werftstandort alle Bauabschnitte bis zur Dockmontage des Rumpfs.