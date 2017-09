PR-Offensive: Grüne schalten Kiel ein

von René Erdbrügger

erstellt am 27.Sep.2017 | 16:50 Uhr

Die Fraktion Grüne & Unabhängige macht Ernst: Die Mehrausgabe der Stadt für die Öffentlichkeits-Agentur „Kommunikateam“, die Pinnebergs Image aufpolieren soll, wird ein Fall für die Kommunalaufsicht in Kiel. „Wir bitten um Prüfung unserer Bewertung, dass es sich hier um eine Ausweitung der freiwilligen Leistungen handelt und diese damit konsolidierungspflichtig ist“, schreibt Joachim Dreher, Fraktionsvorsitzender der Grünen & Unabhängigen, an das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein.

Im Sommer hatte Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) entschieden, eine Agentur mit der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zu betrauen. Die Politik wurde nicht gefragt. Der Vertrag ist auf ein Jahr befristet. „Unsere Fraktion hält es für falsch, dass hierfür Haushaltsgelder in Anspruch genommen werden, weil die Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit keine Pflichtaufgabe ist und die Stadt immer noch unter dem Rettungsschirm steht“, schreibt Dreher. Nach Auffassung der Grünen bestehe für diese freiwillige Leistung Konsolidierungspflicht. Hintergrund: Pinneberg steht unterm Rettungsschirm.

Die Grünen und die SPD hatten bereits eine entsprechende Anfrage in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses gestellt. Auch darauf geht Dreher in dem Brief ein. Er erinnert daran, dass die Bürgermeisterin die Konsolidierungspflicht verneinte. „Dazu holt sie sehr weit aus und argumentiert bei der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit mit dem demokratischen Mitwirkungsrecht und sogar mit dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes. Wir teilen diese Auffassung absolut nicht.“

Hinzu komme, dass im September 2018 eine neue Bürgermeisterin beziehungsweise ein neuer Bürgermeister gewählt werde. „Diesen engen Bezug zwischen normaler Pressearbeit und Imagepflege der Bürgermeisterin halten wir für einen Interessenkonflikt, der dem Erscheinungsbild Pinnebergs schadet“, argumentiert Dreher.

„Wir kennen den konkreten Inhalt der Kommunalaufsichtsbeschwerde nicht“, sagte gestern Stadtsprecherin Maren Uschkurat auf Anfrage. Und: „Wir äußern uns nicht zu laufendem Verfahren.“

Vorwürfen, die Beauftragung habe „einen Geschmack“, trat Steinberg im Hauptausschuss entgegen: „Sicherlich hätte man das Thema Öffentlichkeitsarbeit schon früher angehen können, doch wir haben zunächst interne Lösungen gesucht, um keine weitere Kosten anfallen zu lassen.“