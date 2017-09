Region Pinneberg in Kürze : +++ PR für Pinneberg +++ AKN als Thema +++ Abschied in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Kowalewski 1 von 1

von shz.de

erstellt am 07.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Pinneberg Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) hat ein Redaktionsbüro beauftragt, die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Pinneberg zu intensivieren. Das kritisiert die SPD in der aktuellen Ausgabe ihres Mitteilungsblatts „Rosenblätter“. Ironisch heißt es dort: „Eine wirklich gute Idee, gerade weil wir uns sicher sind, dass Ihre PR-Offensive nichts mit der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr zu tun hat“, so die SPD.

Hasloh Eines der zentralen Themen während der nächsten Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Hasloh am Montag, 13. September, ist die Elektrifizierung der AKN-Strecke. Ab 19.30 Uhr beraten die Mitglieder im Dörphus, Garstedter Weg 16a, außerdem über das Baugebiet „Neue Mitte“. Auch der Haushaltsplan für das kommende Jahr steht auf der Tagesordnung.

Schenefeld Seine Zeit als Pastor der Stephanskirche in Schenefeld geht für Michael Mattern nach 27 Jahren zu Ende. Am Sonntag, 10. September, wird er mit einem Gottesdienstverabschiedet. Beginn in der Kirche, Hauptstraße 39, ist um 10 Uhr. „Pastor sein ist der spannendste und schönste Beruf der Welt“, sagt Mattern. „Letztlich geht es um alles. Den Menschen, Gott, wie wir miteinander leben. Es geht um die großen Themen des Lebens.“

Sparrieshoop Die neue Sparrieshooper Osterkirche soll eine Orgel bekommen. Dafür sammelt ein Förderverein Geld. Mit Erfolg. Der Futtermittel-Hersteller Salvana aus Sparrieshoop hat der Kirchengemeinde jetzt 15.000 Euro gespendet. Damit ist das Spendenkonto auf mehr als 140.000 Euro angewachsen. Die neue Orgel wird zurzeit in Baden-Württemberg aufbereitet und umgebaut. Sie kostet 280.000 Euro.

Uetersen Einen Einblick in die Uetersener Ortsgeschichte konnte gewinnen, wer jüngst an der Veranstaltung Klostertage in der Gräfin-Ilse-von-Bredow-Scheune teilgenommen hatte. Referentin Elsa Plath wusste von Besonderheiten zu berichten, die bei den Anwesenden ein Schmunzeln auslösten.

Elmshorn Es ist ein weiteres großes Projekt im Elmshorner Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen: Die Stadt investiert fünf Millionen Euro in ein modernes Entwässerungsnetz. Außerdem sollen Mängel an den bestehenden Leitungen behoben und der Hochwasserschutz verbessert werden. Das geht nicht ohne erhebliche Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen. Anwohner und Autofahrer müssen Geduld haben: Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis 2019. Beginn ist bereits am 11. September.

Wedel Wedels Geh- und Radwege beschäftigen heute die Politiker im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss gleich mehrfach. Zum einen schlägt die Verwaltung den Rückbau der Radwege an der Schulauer Straße vor. Dafür sollen Fahrradschutzstreifen auf der Fahrbahn markiert werden. Zum anderen soll der Sperrvermerk für das Budget, aus dem Wege barrierefrei und behindertengerecht gemacht werden sollen, aufgehoben werden, um mit ersten Maßhamen zu beginnen. Der Ausschuss tagt ab 18 Uhr im Ratssaal.

Hamburg Zwei Monate nach dem Großeinsatz rund um den G20-Gipfel in Hamburg ist die Zahl der internen Ermittlungsverfahren gegen Polizisten auf 95 gestiegen. So werde nun gegen 78 Beamte wegen Körperverletzung im Amt ermittelt, heißt es in einem Bericht der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Hamburg-Ausgabe/Donnerstag). Ein Sprecher der Innenbehörde bestätigte auf Nachfrage den Bericht.

Schleswig-Holstein Die bundesweite Amnestie für Waffen hat in Schleswig-Holstein bereits nach wenigen Wochen zu einem beachtlichen Ergebnis geführt: Landesweit sind bisher 363 Waffen und knapp 22.000 Schuss Munition bei den Waffenbehörden der Kreise oder der Polizei abgegeben worden. Die befristete Amnestie ist am 1. Juli in Kraft getreten und endet im Juli 2018. Sie umfasst neben illegalen Waffen erstmals auch das Angebot, illegale Munition straffrei abzuliefern – was stark genutzt wurde.