Ackergrasernte im Kreis Pinneberg : Positives aus der Dürre gewonnen

Sonne und Wind sorgen für beste Bedingungen bei der frühen Ackergrasernte.

von Wolfgang Duveneck

24. April 2019, 10:00 Uhr

BORSTEL-HOHENRADEN | Landwirt Henning Münster ist begeistert: „Dieser Duft von frischem Gras – würzig und lecker – ist einfach herrlich“, sagt er und blickt zufrieden über eine 25 Hektar große Ackerfläche neben seinem Hof in Borstel-Hohenraden. Drei Trecker sind dort unterwegs, um das Gras zu mähen. Es ist eine ungewöhnlich frühe Ernte in diesem Jahr. So wie Münster und seine Mitarbeiter haben auch die ersten anderen viehhaltenden Betriebe im Kreis Pinneberg mit der Ackergras-Ernte begonnen.

„Die zeitige Ernte sorgt für etwas Entspannung der teils noch andauernden knappen Futtersituation“, erläutert der 47-Jährige. Vor zehn Jahren ist er hier hergesiedelt und hat seinen Betrieb nach und nach erweitert. Heute hat er 600 Rinder – Tiere, die gut ernährt werden wollen.

Eine Kuh funktioniert nur, wenn sie auch gut gefüttert wird. Landwirt Henning Münster

Das gibt der Landwirt zu bedenken. Und gutes Ackergras, das die nötigen Proteine und Kohlenhydrate liefert, gehört neben Mais, der für die Stärke sorgt, zu den wichtigsten Voraussetzungen.

Dass die Ernte in diesem Jahr früher als sonst beginnen kann, hängt mit dem ungewöhnlich heißen und trockenen Sommer 2018 zusammen. So wurde der Mais mitunter schon im August gehäckselt – danach wurde oft sehr zeitig Ackergras eingesät. Der milde Winter sorgte dann dafür, dass das Gras im Frühling gut wachsen konnte. „Wir haben damit aus der Dürre des vergangenen Jahres noch etwas Positives gewinnen können“, betont Henning Münster, der auch Repräsentant der Landwirtschaftskammer im Kreis Pinneberg ist.

Wolfgang Duveneck

Und auch das Wetter spielt mit. Sonne, zwölf Grad Celsius und ein leichter Wind mit ein paar kleinen Böen –wie gerufen für die Ackergrasernte. „Die Sonne sorgt dafür, dass die Assimilation des Ackergrases auf Hochtouren läuft. Das heißt: Es wird noch Zucker produziert“, erklärt er. „Und der Wind hilft beim Trocknen.“ Münster freut sich auch über die Begeisterung seiner Kinder. Sie helfen ihm tatkräftig hoch oben auf dem Trecker und genießen dabei zugleich ihren Ferienspaß. Zwei Trecker sind als Mähgespanne unterwegs, ein weiterer ist als sogenannter Kehrer dabei, das Gras nach dem Mähen zu knicken. Aus der Knickstelle soll die Feuchtigkeit auslaufen.

Gepresst und luftdicht abgedeckt

Einen Tag blieb das frische Ackergras liegen, dann wurde es „geschwadet“, wie die Landwirte es nennen. Das bedeutet: Es wurde reihenförmig zusammengerecht und zu einem Silo gebracht. Dort wurde das Gras gepresst und luftdicht abgedeckt. „In diesem Zustand wird es etwa sechs Wochen gelagert. Während dieser Zeit findet ein Gärungsprozess statt“, sagt Münster. „Danach kann es dann im Sommer zusammen mit Maissilage verfüttert werden.“ Etwa 100 Tonnen Gras für den eigenen Bedarf erwartet er aus der diesjährigen Ernte.

Wenn das Gras abtransportiert ist, kommt Gülle als Dünger auf den Acker. Nachdem der Boden gepflügt ist, wird wieder Mais gesät – früher als sonst.