Radbolzen abgeschraubt : Polo verliert während der Fahrt ein Vorderrad

Pinneberg | Nur mit Glück ist es in Pinneberg nicht zu einem schwereren Unfall gekommen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag haben bislang noch unbekannte Täter von einem dunkelblauen VW Polo sämtliche Radbolzen eines Vorderrades entfernt. Die Fahrzeughalterin parkte ihren PKW am Abend des 17. Juni auf einem öffentlichen Parkplatz der Schenefelder Landstraße. Als sie am nächsten Tag gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, setzte sie sich hinter das Steuer und fuhr los. Nach nur wenigen hundert Metern hörte sie plötzlich einen lauten Knall. Im gleichen Moment sah sie, dass das linke Vorderrad ihres Fahrzeugs über die Gegenfahrspur rollte. Nur durch große Kraftaufwendung gelang es ihr das Auto noch auf der Straße zum Stehen zu bringen. Die Radmuttern wurden später in unmittelbarer Nähe des PKW gefunden werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Radbolzen zuvor absichtlich abmontiert worden waren, was einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt und ist strafbar. Deshalb wird nun ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können,werden gebeten, diese der Polizei Pinneberg unter 04101 202-0 mitzuteilen.

erstellt am 20.Jun.2017 | 16:01 Uhr