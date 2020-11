Poller gegen Schaufenster-Unfälle

Brennpunkt Waitzstraße: Weil immer wieder Autofahrer beim Einparken übers Ziel hinaus schießen, wird die Einkaufsmeile umgebaut

02. November 2020, 16:45 Uhr

Hamburg | Mal endet ein Einparkversuch in der Auslage einer Boutique, mal in einem Blumenladen, mal in einem Friseursalon oder im Hauseingang einer HNO-Praxis. Und zuletzt – erst in der vorigen Woche – fand sich eine Autofahrerin mit ihrem VW Polo in der Frontscheibe eines Juweliers wieder: Die Waitzstraße im Hamburger Westen ist berüchtigt für eine schier endlose Reihe von Schaufensterunfällen.

Mehr als 20 Mal schossen in den vergangenen Jahren Fahrzeuge beim Ein- und Ausparken über den Gehweg hinweg in eines der Ladengeschäfte. In den allermeisten Fällen saßen hinter dem Steuer ältere Verkehrsteilnehmer, die Gas und Bremse verwechselten oder statt des Rückwärts- den Vorwärtsgang einlegten. Ein kleines Wunder, dass es bei der beispiellosen Crashserie bisher zu keinen schweren Personenschäden kam.

Mehrfach hatte der Bezirk Altona versucht, die Situation zu entschärfen – stets ohne durchschlagenden Erfolg. Zuletzt waren an der beliebten Einkaufsstraße 2018 verschiedene Stadtmöbel zwischen Parkplätzen und dem Bürgersteig eingebaut worden. Doch die Sitz- und Lehnbänke, Sitzwürfel und Bügel erwiesen sich als zu leicht, um der Wucht fehlgeleiteter Autos standzuhalten. Allein viermal hat es seither in einem Schaufenster an der beliebten Einkaufsstraße gekracht.

Damit soll nun Schluss sein. Gestern hat der Bezirk damit begonnen, vor jedem der Schrägparkplätze einen Vollstahlpoller zu verankern. Die Stelen sitzen an 600 Kilogramm schweren Betonfundamenten in der Erde und können laut Gutachten einer Aufprallgeschwindigkeit von zehn Kilometer pro Stunde und zwei Tonnen Gewicht standhalten.

Der Bezirk wolle mit dieser massiven Lösung die Verkehrssicherheit entscheidend erhöhen, begründet die Behörde die Maßnahme, die beachtliche 150 000 Euro kostet. Die Stahlpoller werden nach den Angaben bereits mit ausgehärtetem Betonfundament geliefert, so dass die Parkstände direkt nach dem Einsetzen wieder freigegeben werden können. Die Arbeiten sollen bis zum 18. November abgeschlossen sein, um das Weihnachtsgeschäft nicht zu beeinträchtigen.

Zuvor hatte der Bezirk viele der neuralgischen Parkplätze von Schräg- auf Längsrichtung umgestellt – was zum Verlust von Stellflächen führte. Ladenbesitzer fürchteten um ihre Umsätze, weil Senioren einen Großteil ihrer Kundschaft stellen und mit dem Auto kommen. Gute Nachricht für die Geschäftsleute: Sind die Stahlpoller im Boden, so verspricht der Bezirk, wird die Längspark-Regelung wieder aufgehoben.