Polizeiwache soll zurück ins Zentrum

19.Sep.2017 | 16:12 Uhr

Mit einer Unterschriftenaktion will der Verein Stadtmarketing Quickborn die Pläne für einen Umzug der Polizeistation in die Innenstadt beschleunigen. „Wir sind mehrfach auf das Thema angesprochen worden und haben es jetzt aufgegriffen“, sagte Sprecher Knud Hansen (Foto). Während Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) die Initiative begrüßte, gibt es für den Leiter der Polizeistation, Götz Nowobilski, auch Gründe, den aktuellen Standort in der Ernst-Abbe-Straße beizubehalten.

Das Interesse an dem Thema ist offenbar groß: Während des Eulenmarktes am Sonnabend haben bereits 390 Bürger den Aufruf des Stadtmarketings unterzeichnet. „Wir möchten ein Meinungsbild erstellen, und deshalb soll die Aktion auch noch im Oktober laufen“, so Hansen. Derzeit sucht der Verein nach Unternehmen und Geschäften, die bereit sind, die Listen in ihren Räumen auszulegen. Dass sich noch deutlich mehr Unterzeichner dem Wunsch nach einem Umzug anschließen werden, steht für Hansen außer Zweifel. „Die Bürger wünschen sich eine größere Präsenz der Polizei in den Innenstadt und gerade rund um den Bahnhof“, sagte er.

Quickborns Verwaltungschef teilt diese Einschätzung. „Die Polizei gehört in ein Umfeld, in dem sich die Menschen treffen. Der jetzige Standort ist nicht glücklich, weil hier auch die Bürgernähe nicht gegeben ist“, sagte Köppl. Das Rathaus und die Polizeistation gehören für ihn in Sichtweite zueinander. „Wenn die Wache um die Ecke ist, hat das Signalwirkung und steigert das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen.“

In der Vergangenheit gab es immer wieder Versuche, eine Verlegung der Polizeistation aus dem Gewerbegebiet in Quickborn-Heide zu erreichen. „Politik und Verwaltung sind sich bei diesem Thema einig“, so Köppl. Nach Gesprächen mit dem Kieler Innenminister und dem zuständigen Staatssekretär ist er inzwischen zuversichtlich, dass in diesem Jahr zumindest noch die Grundlagen geschaffen werden können. Und dazu gehört insbesondere eine geeignete Immobilie. „Für das Land darf ein Umzug keine finanziellen Nachteile haben.“ Wichtig seien gleiche oder bessere Konditionen.

Quickborns Polizeichef reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß des Stadtmarketings. „Wir als Polizei haben von einem Standortwechsel keine Vorteile. Wir liegen jetzt strategisch günstig“, sagte Nowobilski. Auch im Sinne einer erhöhten Sicherheit hält er einen Umzug nicht für nötig. „Ein Dienstgebäude in der Innenstadt verhindert noch keine Straftaten.“