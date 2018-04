Polizeirevier: Kommt der Neubau?

Kieler Ministerien suchen Lösungen

von Julian Willuhn

21. April 2018, 16:00 Uhr

Die Schilderungen der Polizeigewerkschaft zu den baulichen Zuständen im Pinneberger Revier waren dramatisch. Platzmangel und veraltete Abwasserleitungen sollten das Arbeiten in dem Gebäude an der Elmshorner Straße unzumutbar machen (unsere Zeitung berichtete). Im Hauptausschuss am Donnerstagabend konnte Revierleiter Matthias Wieske nun den Politikern der Kreisstadt erste positive Nachrichten verkünden: Die Landesregierung in Kiel arbeitet mit Hochdruck an einer Strategie. Ein Neubau des Reviers in Pinneberg wird demnach wahrscheinlicher.

„Ich komme gerade aus einer Sitzung mit hochrangigen Vertretern von Innen- und Finanzministerium“, sagte Wieske im Ausschuss und verwies noch einmal auf das dringendste Problem: den Platzmangel. Einer Überprüfung durch die Behörden zufolge fehlen im Revier 962 Quadratmeter an Raum. Ein Grund ist die Unterbringung der Einbruchsspezialisten der Soko „Wohnung“ in der Kreisstadt. „Wir haben derzeit 50 Personen mehr im Revier“, so Wieske. Der derzeitige Plan: Die Beamten der Autobahnpolizei sollen von Pinneberg zu ihren Kollegen nach Elmshorn ziehen. Das Bezirksrevier an der A 23 würde dort durch Container oder Anmietung von Räumen erweitert werden. Ab Oktober würden so zusätzliche Kapazitäten in Pinneberg freiwerden. Wieske: „Die Soko ‚Wohnung‘ könnte dann wieder auf Volllast laufen.“ Auch in der Kreisstadt möchten die Ministerien in Dienststellennähe zusätzliche Büroräume anmieten. So soll der akute Platzmangel abgemildert werden.



Jährliche Nebenkosten von 300 000 Euro





Eine langfristige Lösung werde gleichzeitig geprüft. Das bestehende Gebäude stammt aus dem Jahr 1982 und wurde damals „nicht besonders hochwertig gebaut“, wie CDU-Ratsherr Klaus Seyfert, selbst ehemaliger Polizist, anmerkte. Das Revier verschlinge derzeit jährlich Nebenkosten in Höhe von 300 000 Euro, betonte Wieske. Alter Baumbestand und Brandschutzbestimmungen erschwerten einen Ausbau. All dies spricht für einen Neubau des Polizeireviers. „Wegen eines Grundstücks würde man dann auf die Stadt Pinneberg zukommen“, sagte Wieske. Alle Fraktionen sicherten für diesen Fall ihre Unterstützung zu.

Der Pinneberger Revierleiter betonte auch: „Das Revier ist derzeit funktionsfähig – wir würden auch in der kleinsten Kammer funktionieren.“