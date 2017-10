Polizeidirektion hat ein neues Presseteam

vergrößern 1 von 2 Foto: Thieme 1 von 2

Die Polizeidirektion in Bad Segeberg, zuständig unter anderem für den Kreis Pinneberg, hat ein neues Presseteam. Der bisherige Pressesprecher Nico Möller (links) wird nun von Arnd Habermann (Mitte) und Lars Rockmann unterstützt. Ziel ist, in Zukunft umfassender über die Arbeit der Polizei zu informieren. So soll es etwa häufiger Pressekonferenzen zu Schwerpunktthemen wie Hauseinbrüchen geben. Laut Möller erfülle die Polizei so drei wichtige Aufgaben: „Wir kommen unserer Auskunftspflicht nach, wir pflegen das Image der Polizei und wir Verbessern das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, indem wir über unsere Arbeit informieren.“