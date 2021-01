Geldbörsen gestohlen : Polizei sucht Zeugen nach vier Taschendiebstählen in Pinneberg

Der Großteil der Diebstähle ereignet sich in Supermärkten und Einkaufszentren.

von René Erdbrügger

11. Januar 2021, 13:30 Uhr

Pinneberg | Rund um das zweite Januar-Wochenende ist es im Pinneberger Stadtgebiet zu vier Taschendiebstählen gekommen. Opfer waren in der Regel ältere Menschen, die in Supermärkten bestohlen wuden. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Montag (11. Januar) mit.

Erster Fall bereits am Freitag

Nach Angaben der Polizei entwendete bereits am Freitag (8. Januar) ein Unbekannter in einem Discounter in der Berliner Straße die Geldbörse einer 93-jährigen Pinnebergerin aus einem im Einkaufswagen abgelegten Stoffbeutel. Am Samstagvormittag (9. Januar) stahlen Diebe die Handtasche einer 79-jährigen Pinnebergerin aus dem Einkaufswagen, während diese sich in einem Supermarkt im Kleinen Reitweg aufhielt.

Zwei weitere Diebstähle

Am Samstagnachmittag kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu zwei weiteren Diebstählen in Supermärkten. Während eine 64-Jährige einen Lotto-Schein ausfüllte, stahl ein unbekannter Mann die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche.

Der mutmaßliche Täter war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank. Er war mit einer dunklen Hose, einem dunklen Mantel, dunklen Schuhen und dunkler Wollmütze bekleidet und führte einen dunklen Rucksack bei sich.

Hinweise dazu nimmt das Polizeirevier Pinneberg unter (04101) 2020 entgegen.

Ein Taschendieb geschnappt

Beim bislang letzten Vorfall beobachtete eine Zeugin um 17.30 Uhr, wie ein 48-Jähriger in einem Discounter die Geldbörse ihres Ehemannes aus dessen Jackentasche zog und in Richtung Kasse davonging. Nach Aufforderung durch die Zeugen gab der Hamburger die Geldbörse schließlich zurück.

Nach Feststellung der Personalien entließen die Beamten den Tatverdächtigen vor Ort. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Polizei durch das Verteilen von Plakaten insbesondere an Einkaufsgeschäften versucht, vor Taschendiebstählen zu warnen. Der Großteil der Diebstähle ereignet sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellen die städtischen Bereiche dar.

Tipps der Polizei Da es sich bei Taschendiebstählen in Supermärkten um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Diese und weitere Informationen auch zu anderen Themen gibt's im Internet unter www.polizei-beratung.de.