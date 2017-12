Region Pinneberg in Kürze : +++ Polizei mietet Flächen in Kummerfeld +++ Barmstedt: Klage über Radfahrer +++ Friedenslicht in Quickborn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohrdieck 1 von 1

Kummerfeld Blaulichter zucken, Polizisten stürmen in schusssicheren Westen auf das ehemalige Sana-Altersheim in Kummerfeld zu – was nach einer Szene aus einem Hollywood-Film klingt, könnte bald Realität werden. Die Landespolizei hat Teile des Areals gemietet und will dort zukünftig Einsatztrainings durchführen. „Die Polizei wird im Bereich des dortigen Außengeländes das regelmäßig stattfindende Einsatztraining für die Kolleginnen und Kollegen aus den Kreisen Pinneberg und Segeberg durchführen“, sagte Nico Möller, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Auf dem Gelände an der Bundesstraße werden ab 1. Januar auch lebensbedrohliche Einsatzlagen, zu denen auch Terroranschläge gehören können, trainiert.

Barmstedt Der Barmstedter Seniorenbeirat klagt über Radfahrer, die sich nicht an die Vorschriften halten. Die Polizei bestätigt, dass – bei Erwachsenen – das Fahren auf dem Gehweg und – bei Jüngeren – das Fahren mit Kopfhörern zu den häufigsten Ordnungswidrigkeiten gehören. Die Beamten wollen derartiges Fehlverhalten künftig ahnden.

Quickborn Seit 1986 entzündet jedes Jahr ein Kind in der Geburtskirche Jesu das Friedenslicht, das anschließend von Bethlehem mit dem Flugzeug in einer Speziallampe die Reise durch Europa antritt und eine Spur der Helligkeit hinterlassen soll. An diesem Wochenende erreicht das Licht Deutschland und wird Sonntag auch in Quickborn erwartet.

Elmshorn Es sah lange Zeit nicht gut aus für den Elmshorner Ewer „Gloria“. Das 119 Jahre alte Schiff war kurz davor, seinen Status als Traditionsschiff zu verlieren. Der Trägerverein sah die „Gloria“ schon verschrottet. Der Grund: Eine neue Sicherheitsverordnung des Bundesverkehrsministeriums. Die Auflagen wären für die meisten Traditionsschiffe nicht erfüllbar gewesen. Jetzt scheinen sich Ministerium und Betreiber weitestgehend verständigt zu haben: Notwendige Umbauten sollen gefördert, strittige Fragen von einem Ombudsmann geklärt werden. Der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD) freut sich über die Entwicklung. Er dankt dem Team der „Gloria“ für seine Hartnäckigkeit.

Schenefeld Kann die LSE/Altonaer Chaussee innerorts einspurig funktionieren? Zumindest liegt dieser Vorschlag seit Donnerstagabend auf dem Tisch. Diplom-Ingenieur Falk Derendorf stellte diese und eine weitere Idee der Politik vor.In dem Entwurf, der aus dem in Auftrag gegebenen Verkehrsentwicklungskonzept Schenefeld 2035 stammt, wäre die Landesstraße ab der Ortseinfahrt einspurig. In der Mitte ist eine Busspur geplant. Statt der Auffahrten könnte ein Kreisverkehr oder eine Ampelkreuzung den Verkehr vom Kiebitzweg regeln. Der zweite Vorschlag schlägt eine Begrünung zwischen den Spuren vor. Im neuen Jahr werden weitere Varianten vorgestellt.

Hetlingen Hetlingen hat kein Geld und soll nun auch noch für einen Amtsrathaus-Neubau bezahlen. Geht nicht, meint die Freie Wahlgemeinschaft Hetlingen (FW). Sie scheiterte aber im Gemeinderat an der CDU mit ihrem Antrag Widerspruch einzulegen. Schelte gab es zudem für Amtsdirektor Rainer Jürgensen wegen falscher Zahlen

Wedel Die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 lässt grüßen: Angesichts einer Flut von zwölf politischen Anträgen traten Haushaltsreden der sechs Wedeler Ratsfraktionen zur Beschlussfassung in den Hintergrund. Top–Thema waren die Planungskosten für die Nordumfahrung. Mit den Stimmen von Grünen und WSI kam die SPD mit ihrem Antrag auf Streichung durch. Eine Entscheidung, die CDU und FDP veranlasste, gegen die Haushaltssatzung zu stimmen. Die SPD hatte ihren Vortrag auf Streichung, mit dem sie im Bauausschuss unterlegen war, kurzerhand im Rat erneut vorgelegt.

Hamburg Die Zukunft der Fernwärme-Versorgung im Hamburger Westen hat zu einem Konflikt zwischen dem Energiekonzern Vattenfall und dem Hamburger Senat geführt. Während Vattenfall auch Wärme aus dem Kohlekraftwerk Moorburg in das Fernwärmenetz einspeisen will, strebt die Umweltbehörde unter Senator Jens Kerstan (Grüne) den Ausstieg aus der Kohle an und will die Wärmeversorgung aus anderen Quellen sicherstellen. Das teilten die Umweltbehörde und Vattenfall gestern nach einer Gesellschafterversammlung der Vattenfall Wärme Hamburg GmbH mit. Scharfe Kritik an den Ergebnissen der Sitzung äußerte die CDU. Kerstan könne weiterhin keine Lösung für die Frage nach dem Ersatz des Kraftwerks Wedel präsentieren.

Schleswig-Holstein Dort, wo das dicke Geld sitzt, wird auch zum Fest tiefer in die Tasche gegriffen. Die Bayern geben im Schnitt 495 Euro für Geschenke aus, die Schleswig-Holsteiner und Niedersachsen liegen mit 440 Euro gut 20 Euro unter dem Bundesschnitt. Das ergab jetzt eine Umfrage der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Insgesamt bleibt das Budget für Weihnachtsgeschenke damit aber im dritten Jahr in Folge auf konstant hohem Niveau und die Einzelhändler bleiben zuversichtlich.