Graffitis auf Spielplatz : Polizei erwischt Jugendliche auf frischer Tat in Rellingen

Drei Jugendliche aus Rellingen, Pinneberg und Tangstedt wurden festgenommen – auch ein erwachsener Quickborner war beteiligt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

18. Januar 2022, 13:03 Uhr

Sie sollen ein Trafohäuschen und Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Hans-Reumann-Straße beschmiert haben: Die Polizei Rellingen hat Sonnabendnacht (15. Januar) insgesamt vier Tatverdächtige festgenommen, nachdem eine Zeugin das Treiben auf dem Spielplatz gemeldet hatte. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Das Polizeirevier Rellingen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und gegen die vier Beschuldigten ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Spielplatz-Graffiti beobachtet: Zeugin ruft die Polizei

Die Zeugin alarmierte demnach um 22.51 Uhr die Beamten. Sie hatte gesehen, wie mehrere Personen die Spielgeräte und das vor dem Spielplatz befindliche Trafohäuschen mit Farbe ansprayten. Die Polizei umstellte daraufhin von allen Seiten grob den Spielplatz: Drei Jugendliche – ein 15-jähriger Pinneberger, ein 16-jähriger Rellinger sowie ein 16-jähriger Tangstedter – wurden an der Ecke Hans-Reumann-Straße/Moorweg aufgegriffen.

Die Personen hielten teilweise noch Spraydosen in den Händen. Polizeidirektion Bad Segeberg

„Die Personen hielten teilweise noch Spraydosen in den Händen“, so die Polizeidirektion. Weiter heißt es: „Ein vierter Tatbeteiligter, ein 26-jähriger Quickborner, hatte sich zwischenzeitlich schon mit seinem Fahrzeug vom Tatort entfernt, konnte aber telefonisch kontaktiert werden und kehrte zum Tatort zurück, so dass auch dieser zunächst vorläufig festgenommen werden konnte.“

Tatverdächtige haben noch Farbe an den Händen

An den Händen mehrerer Tatverdächtiger konnten laut Polizei noch Farbanhaftungen festgestellt werden. Die bei ihnen aufgefundenen Farb- und Spraydosen stimmten zudem mit den frisch festgestellten Graffiti auf dem Spielplatz überein. Die Beschuldigten waren geständig. Alle vier wurden anschließend wieder entlassen, die drei Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Der entstandene Sachschaden beziehungsweise die Reinigungskosten dürften sich deutlich im vierstelligen Bereich befinden. Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizei hatte auf dem Spielplatz mehrere frisch besprühte und somit beschädigte Gegenstände und Spielgeräte festgestellt. „Der dadurch entstandene Sachschaden beziehungsweise die Reinigungskosten dürften sich deutlich im vierstelligen Bereich befinden“, so die Polizei.