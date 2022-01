Kreis Pinneberg in Kürze : Polizei entdeckt Frauenleiche in Tornesch+++Neuer Prozesstag im Reiterhof-Mordfall +++Bauboom in Uetersen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 12. Januar wichtig ist.

Tornesch Polizei entdeckt Frauenleiche in Wohnhaus in Tornesch. Bei einem Großeinsatz der Polizei am Rande der Stadt haben Beamte ersten Angaben zufolge am Dienstag (11. Januar) die Leiche einer Frau in einem Wohnhaus gefunden. Sie soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Und: der Leichenfund steht nach Informationen von shz.de im Zusammenhang...

