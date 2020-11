Polizei-Angreifer wieder frei

Avatar_shz von pac

06. November 2020, 18:31 Uhr

Hamburg | Nach den Schüssen auf Polizisten in Groß Borstel befindet sich der Schütze wieder auf freiem Fuß. Es gebe keine Haftgründe, so ein Polizeisprecher. Der 39-Jährige hatte am Montag seine Ehefrau bedroht, die daraufhin die Polizei rief. Als diese eintraf, schoss der Mann auf die Beamten, die das Feuer erwiderten und den Mann am Bein verletzten. Er wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Dies habe er wieder verlassen. Es wurden Maßnahmen zum Schutz der Ehefrau getroffen. Gegen den Mann werde unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.