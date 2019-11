Politischer Rückenwind für Antifa-Café

von Barbara Glosemeyer

10. November 2019, 19:16 Uhr

Pinneberg | Nach dem Zoff um das angebliche Hausverbot für die Aktiven des Antifa-Cafés im Pinneberger Geschwister-Scholl-Haus (unsere Zeitung berichtete) gibt es jetzt politischen Rückenwind für die Antifaschisten: SPD und Die Linke unterstützen die Gruppe in der Kreisstadt. Laut einem Statement von gestern des SPD-Landtagsabgeordneten Kai Vogel und Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins sind die Sozialdemokraten verärgert, „dass über einen Ausschluss dieser Gruppe in der Verwaltung überhaupt nachgedacht wurde“. Vogel teilt weiterhin mit: .„In Zeiten, wo politisches Engagement abnimmt, sind wir froh, dass junge Menschen hier in Pinneberg für unsere demokratischen Rechte in Diskussionsrunden streiten.“

Der Kreisverband der Linken reagierte am Sonnabend in einer Pressemitteilung mit „völligem Unverständnis“, dass die Bürgermeisterin Pinnebergs, Urte Steinberg (parteilos), die jungen Antifaschisten aus dem GSH verdrängen lässt. Letzteres dementierte Pinnebergs Vewaltung aber bereits am Freitag, es ginge nur um die Diskussion um den Begriff „Antifa“ im Namen des Cafés. Es sollte den Aktiven mitgeteilt werden, dass sie die Räumlichkeiten weiter nutzen könnten. Wenn es doch Probleme gäbe, hat Die Linke dem Antifa-Café eine vorübergehende Nutzung des Linken Zentrums im Elmshorner Bauerweg angeboten.