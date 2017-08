Politiker beraten über B-Pläne

Die Mitglieder der Gemeindevertretung Groß Offenseth-Aspern treffen sich am Dienstag, 15. August, um 19.30 Uhr

im Gemeindezentrum an der Hauptstraße zu einer Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bebauungsplan für das Gebiet südlich der Rosenstraße und der Bebauungsplan für das Gebiet Tannenhof. Bürgermeister und Ausschussvorsitzende berichten zudem aus Verwaltung und Gremien. Weite Teile der Versammlung sind öffentlich und Bürger willkommen. In nichtöffentlicher geht es um die Festlegung des Verkaufspreises für Baugrundstücke im Plangebiet Tannenhof.

von Tobias Thieme

erstellt am 04.Aug.2017 | 11:40 Uhr