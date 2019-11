Politik stärkt Frauennetzwerk

Mehr Beratungsbedarf: Förderung soll von 18 000 auf 48 000 Euro erhöht werden – falls es die Finanzen 2020 zulassen

von René Erdbrügger

20. November 2019, 16:07 Uhr

Pinneberg | „Große Erleichterung“, „Dankbarkeit“ und „Wir freuen uns über diese Entscheidung“ – mit diesen Worten kommentierte das Team des Frauennetzwerkes

um Regine Heyenn und Stefanie Pfingst die Entscheidung des Ausschusses für Soziales, Kinder und Senioren am Dienstagabend. Die Politik stärkt das Frauennetzwerk und damit die Frauenberatung: Mit den Stimmen von SPD, der Grünen und Unabhängigen sowie den Bürgernahen wurde der SPD-Änderungsantrag beschlossen, dem Verein für das Jahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von 48 000 Euro zu bewilligen – allerdings unter der Voraussetzung verfügbarer Haushaltsmittel. Die Verwaltung hatte der Politik empfohlen, der Erhöhung nicht zuzustimmen.

Doch das Frauennetzwerk, entstanden aus autonomen Frauenhäusern, muss noch bangen, denn erst im nächsten Jahr wird sich herausstellen, ob das Geld übrig ist. Wie berichtet, soll der Haushalt 2020 erst im Februar auf den Weg gebracht werden.

Weshalb Stephan Schmidt (CDU) auch von „einem Dilemma“ sprach. „Wir wissen erst 2020, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Wir würden ungern einen Teil aus dem Haushalt nach vorne ziehen“, sagte er. Es sei indes wichtig, das Frauennetzwerk zu fördern. Der Antrag der CDU auf Vertagung, der von der FDP unterstützt wurde, fand jedoch keine Mehrheit im Ausschuss. Als der SPD-Antrag zur Abstimmung kam, enthielt sich die CDU der Stimme.

Dieter Tietz (SPD), Vorsitzender des Ausschusses, hatte vor der Debatte erklärt, warum die SPD der Erhöhung zustimmen werde. „Gewalt gegen Frauen, gleich welcher Art, ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Der Beratungsbedarf ist gestiegen. Für einen Fall wurde früher eine halbe Stunde angesetzt, heute sind es zwei bis drei Stunden“, führte er aus. Außerdem habe das Frauennetzwerk neue größere Räume bezogen, was auch zu höheren Kosten geführt habe. „Ich halte die Räume nicht für überzogen. Sie sind völlig angemessen“, sagte Tietz. Wenn man bedenke, für was Pinneberg sonst alles Geld ausgebe. Sollte dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt werden, den Zuschuss nicht zu erhöhen, müsste das Frauennetzwerk den Personaleinsatz verringern und seine Beratungstätigkeit erheblich einschränken. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Mietaufwendungen würde sich eine Reduzierung auf 43 Wochenstunden ergeben. Soll eine Fortführung der Personalausstattung in dem derzeit bestehenden Umfang von 60 Wochenstunden sichergestellt werden, wäre eine Anhebung des städtischen Zuschusses um 30 000Euro auf dann insgesamt 48 000 Euro erforderlich. Der Verein erhält bisher einen jährlichen Zuschuss von bis zu 18 000 Euro. Derzeit arbeiten in der Frauenberatung drei Mitarbeiterinnen mit insgesamt 60 Wochenstunden. Hinzu kommt eine weitere Mitarbeiterin, die mit zehn Wochenstunden für die interkulturelle Arbeit zuständig ist. 901 Beratungen gab es im vorigen Jahr. Die Meldungen der Polizei von Fällen, in denen es zu Gewalt gegen Frauen kam, sind dieses Jahr sogar um 37 Prozent gestiegen.

Aber: „Die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig für die Arbeit. Die Beratung ist intensiv, die Problemlagen können äußerst komplex sein“, sagte Regine Heyenn von der Frauenberatung auf Anfrage. Als Beispiel nennt sie auch Gespräche mit Frauen, die einen Migrationshintergrund haben und schlecht oder gar nicht deutsch sprechen.