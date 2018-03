Politik sagt Ja zu Bauprojekt

von René Erdbrügger

28. März 2018, 16:43 Uhr

Auch das zweite Wohnprojekt an der Schauenburgerstraße in Pinneberg hat das Votum der Politik in der jünsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung erhalten. Auf dem Grundstück in der Schauenburgerstraße 5 bis 7 entsteht ein Neubau für 14 bis 17 Wohneinheiten. Voraussetzung ist allerdings, dass zum Schutz der zukünftigen Bewohner etwas gegen den Lärm getan wird. Hinter dem Grundstück verlaufen die Bahngleise, nördlich befindet sich ein Betrieb für Holzimporte. Wenige Wochen zuvor war ein anderes Projekt an der selben Straße genehmigt worden. In der Schauenburgerstraße Nummer 8 bis 12 in Pinneberg soll ein Mehrfamilienhaus mit 32 neue Wohnungen entstehen.