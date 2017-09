Politik legt sich noch nicht fest

von René Erdbrügger

erstellt am 14.Sep.2017 | 16:08 Uhr

Es sind die Bürgernahen gewesen, die vor Jahren den Vorschlag gemacht haben, das Gebiet Gehrstücken-Süd an der A 23 für Gewerbe zu überplanen. Aufgrund von Anfragen, zum Teil von Pinneberger Betrieben, nach Neuansiedlung und Erweiterung, geht es jetzt ruckzuck.

Für die Durchführung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat das Bauamt während des jüngsten Ausschusses für Stadtentwicklung vier Varianten vorgelegt. Weil allerdings zwei Ausschussmitgliedern die Unterlagen nicht vorlagen, wurde eine Entscheidung auf die nächste Sitzung vertagt. Formal wohlgemerkt, denn seit Dienstagabend steht fest: „Wir werden keine Variante beschließen und abwarten, welche Ideen von den Pinnebergern vorgetragen werden“, sagte Ausschussvorsitzender Gerhard Thomssen (SPD). Man werde alle vier Varianten im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung herausgeben. Darüber besteht bei den anderen Fraktionen Konsens. Mittlerweile gibt es noch eine fünfte Variante, die die CDU erarbeitet hat.

„Wir stehen am Anfang des Verfahrens“, sagte Bauamtschef Klaus Stieghorst an die Mitglieder der Interessenvertretung gerichtet, die zu Gast im Ausschuss waren. Die Initiative fordert im Wesentlichen, die Erschließung des geplanten Gewerbegebiets für die Anwohner so schonend wie möglich zu gestalten. Ein Sprecher der Initiative kritisierte, dass sich nur Variante 4 am Flächennutzungsplan orientieren würde.

„Wir werden das Gebiet so entwickeln, dass es tragbar ist für alle Beteiligten “, sagte Thomssen vermittelnd. Geht es nach der Verwaltung, würde Variante 1 planerisch verfolgt: Mit dieser Nutzungsaufteilung kann zum einen durch eine gleichmäßige Arrondierung der vorhandenen Wohnbebauung der Übergang zwischen Wohn- und Gewerbegebiet gestaltet werden, so die Argumentation der Verwaltung. Zum anderen können die jeweiligen Wohn- und Gewerbeflächen effektiv erschlossen werden. Das Gewerbeflächenangebot in der Stadt Pinneberg werde deutlich erweitert.

Variante 2 hingegen führe westlich der Haupterschließung zu sehr tiefen Gewerbegrundstücken, die voraussichtlich weiterer Erschließungsaufwendungen bedürfen, und Variante 3 würde eine Erschließung über bisher private Erschließungsflächen in Richtung Bogenstraße und Richtung Neue Straße voraussetzen, so die Verwaltung.

Wohnbebauung in Gehrstücken-Süd – die Grünen sind skeptisch. „Wir entwickeln die Einwohnerzahl zu schnell“, lautet die Kritik von Manfred Stache (Grüne und Unabhängige). Das überlaste Pinneberg. Die Schulen und Kitas seien schon überlastet.

„Warum überhaupt das Gebiet erweitern? Das wollte ein Mitglied der Initiative wissen. „Wir müssen unsere Einnahmen stärken“, so Ausschussvorsitzender Thomssen.