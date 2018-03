Region Pinneberg in Kürze : +++ Podiumsdiskussion in Wedel +++ Debatte über Schimmel-Kita +++ Musikabend in Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

12. März 2018, 06:00 Uhr

Wedel Unerbittlich tickte am Sonnabend immer wieder der Countdown im Rist Forum herunter – sichtbar für die fast 300 Besucher. 60 Sekunden hatten Julian Fresch (CDU), Petra Kärgel (Grüne), Friedhelm Michalke (SPD), René Penz (WSI), Martin Schumacher (FDP) und Dieter Strüven (Links) bei der Podiumsdiskussion „Wedel will’s wissen“ Zeit, die Fragen von Tageblatt-Redaktionsleiter und Moderator Gerrit Bastian Mathiesen zu beantworten.

Pinneberg Erika von Kalben, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landta,g hatte Eltern, Kita-Träger, Lokalpolitiker, Kirchenvertreter und die Pinneberger Stadtverwaltung zum Gespräch über die Situation der Kita Ostermannweg und zur Kita-Finanzierung eingeladen. Die Kita Ostermannweg musste im vergangenen Oktober wegen Schimmelbefalls schließen. 120 Kinder sind seitdem in der alten Grundschule Kummerfeld und notdürftig auch in den Gemeindehäusern der Heilig-Geist-Kirche und der Christuskirche untergebracht.

Elmshorn Nach Ausflügen in sakrale Räumlichkeiten, den Kirchenschiffen von St. Nikolai und St. Ansgar, fand die jüngste Ausgabe von „Lottes Musiknacht“ wieder im Elmshorner Industriemuseum statt – und das mit dem mittlerweile gewohnten Bild: vor restlos gefüllten Besucherreihen. Diesmal konnte Organisator Rolf „Lotte“ Reinstrom musikalische Gäste aus Kanada präsentieren und zwar die Songwriter Lynne Hanson und Lynn Miles, die sich für das Projekt „The Lynnes“ zusammengetan haben und damit derzeit auf Tournee sind.

Barmstedt Ortwin Schmidt wurde während der Mitgliederversammlung der Barmstedter CDU geehrt. Schmidt ist 21 Jahre lang Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Barmstedt gewesen, bevor er Anfang des Jahres sein Amt abgab, das Uwe Runge übernahm. Schmidt kandidiert für den Kreistag und möchte in die Stadtvertretung. Runge hielt während der jüngsten Mitgliederversammlung eine Laudatio auf Schmidt.

Quickborn Vertreter der Straßenmeisterei Quickborn haben bei einem Treffen mit der Quickborner FDP-Landtagsabgeordneten Annabell Krämer die Bereitschaft zu Gesprächen über Unterstellmöglichkeiten für ein Feuerwehrauto signalisiert. „Wir wissen um den Wunsch, kennen im Moment aber noch keine Einzelheiten und wissen noch nichts über die benötigte Fläche“, sagte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein.

Schenefeld Die Mitglieder des Angelsportvereins Schenefeld trafen sich am Sonnabend zur jährlichen Hauptversammlung. Insgesamt zeichnete der Vorsitzende Willi Berger das Bild des Vereins in eher dunklen Farben, was weniger mit dem Vereinsgeschehen an sich zu tun hat, sondern mit zwei dominierenden Problemen, die in 2018 gelöst werden wollen. Der erneute Rückgang der Mitgliederzahl und erhebliche Sturmschäden stellen den Verein finanziell auf eine harte Probe.

Uetersen Der Windpark Uetersen existiert seit 2001. Die sechs Windkraftanlagen mit einer Leistung von jeweils 1,3 Megawatt und einer Gesamthöhe von 99 Metern werden seit 2012 von „planet energy“, einer Tochter von „greenpeace energy“, betrieben. Das Hamburger Unternehmen stellt bis zum 10. April im Uetersener Rathaus aus. Die Schau ist während der regelmäßigen Rathausöffnungszeiten zu sehen.

Hamburg Im Interview mit unserer Zeitung zieht der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes, Lorenz Palte, eine finanzpolitische Bilanz nach sieben Jahren Amtszeit von Bürgermeister Olaf Scholz und spricht über Haushaltssünden des scheidenden Senatschefs. Weiterhin äußert er sich zum designierten Nachfolger Peter Tschentscher und sagt, warum die verantwortlichen Politiker nach dem HSH-Nordbank-Desaster eigentlich ins Gefängnis müssten.

Schleswig-Holstein Die Grippewelle in Deutschland hat ihren Höhepunkt überschritten. Nur der Norden der Republik hinkt hinterher. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern registrierten die Ärzte entgegen dem bundesweiten Trend bis zuletzt einen Anstieg der Patienten mit akuten Atemwegerkrankungen, sagte Susanne Glasmacher vom Robert Koch-Institut (RKI). So drängten sich in der 9. Kalenderwoche (24. Februar bis 2. März dieses Jahres) rund zweieinhalb Mal so viele Grippe-Patienten in den Wartezimmern Norddeutschlands wie in einem vergleichbaren Zeitraum ohne Grippewelle, während es eine Woche zuvor nur zweimal so viele waren.