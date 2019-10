Platzmangel am Gymnasium

Erweiterungen am Wolfgang-Borchert-Gymnasium für 2020 geplant

02. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Halstenbek | Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo) platzt bereits vier Jahre nach Fertigstellung aus allen Nähten. Damit die dafür notwendigen Mittel im Haushalt des Jahres 2020 berücksichtigt werden können, hatte sich am Montag der Gemeinderat mit der Erweiterung des WoBo befasst.

Fast neu – und schon zu klein? „Kein Wunder“, erklärte die antragstellende Maythe Spott (SPD) in ihrer Begründung: „Bei der Planung gingen wir von einer viereinhalb zügigen Schule mit lediglich acht Jahrgängen (G8) aus. Jetzt kann die Schulleitung zum Teil selbst eine Sechs-Zügigkeit nicht ausschließen.“ Und mit dem Schuljahr 2019/2020, so die Antragsbegründung weiter, kehrte das WoBo wieder zum G9-Abi, also neun Bildungsjahrgängen, zurück. Die vorläufige und wenig wünschenswerte Notlösung für die akute Raumknappheit war die Einrichtung sogenannter Wanderklassen in der Oberstufe.

Neue Fächer, wie „Darstellendes Spiel“, brauchen funktionale Räume, auch wird durch die zunehmend in Anspruch genommene offene Ganztagsbetreuung (OGT) immer mehr Platz benötigt. Daher wurde die Verwaltung nun per Beschluss der Gemeindevertretung mit der Überplanung des Gebäudes beauftragt.

Und deren Umfang wird beträchtlich sein, denn nach einer Aufstellung im Antrag heißt es, dass insgesamt 12 Klassenräume und Fachunterrichtsräume, acht Räume für die OGT und drei weitere Funktionsräume benötigt werden. Für eine Schulerweiterung kommen drei Optionen in Frage: Entweder eine Aufstockung, ein völlig separater Bau (Satellitenlösung) oder ein Anbau. Darüber soll sich die Verwaltung mithilfe von Experten nun Gedanken machen. Die Mittel dafür wurden im Haushalt des kommenden Jahres bereitgestellt.

Aber auch die 40 Jahre alte Sporthalle am WoBo entspreche, so steht es im Text der Antragsbegründung, nicht mehr den Anforderungen, um der gewünschten Nutzung zu dienen. Zum Beispiel bedingen größere Sportveranstaltungen notwendigerweise eine Tribüne für die Zuschauer. Aber es fehle auch an Sicherheitseinrichtungen und das setze die Maßnahmen zeitlich unter Druck. So sei der Brandschutz, beispielsweise durch zu wenige Fluchtwege oder durch fehlende Rauchableitungen nach außen, mangelhaft. Und auch andere bauliche Mängel bedingen eine Überplanung. Die Statik habe durch frühere Baumaßnahmen gelitten, die Sanitäranlagen seien veraltet und immer wieder auftretender Legionellenbefall weist auf ein marodes und veraltetes Frischwassersystem hin. Zu viel für eine Sanierung, denn selbst bei einer Summe im sechsstelligen Bereich würden die baulichen Defizite nicht zu beseitigen sein. Daher stellt sich zwangsläufig die Frage nach einem Neubau. Er soll nun in das Gesamtkonzept von Umbaumaßnahmen einbezogen werden. Der Vorteil: Eine neue Halle käme nicht nur der Schule zugute, auch Vereine könnten sie nutzen. Das würde den Bau einer weiteren Halle, die die Halstenbeker Turnerschaft für ihr eigenes Gelände beantragt hat, eventuell überflüssig machen.