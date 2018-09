Region Pinneberg in Kürze : +++Platz für Kinderrechte in Elmshorn eingeweiht+++Freikirche bietet Ehe-Kurse an+++Helgoländer Wasser verunreinigt+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

21. September 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Krückaustadt ist Vorreiterin in Sachen Kinderrechte: Als erste Stadt in Schleswig-Holstein und als dritte Stadt in Deutschland hat Elmshorn seit gestern einen eigenen Platz der Kinderrechte. Auf dem Alten Markt, gleich neben der Kirche St. Nikolai, macht darauf ein Schild aufmerksam. Bei Irene Johns, Cordula Lasner-Tietze und Elke-Maria Lutz (Vorsitzende des Kinderschutzbunds auf Landes-, Bundes- und Ortsvereinsebene, von links) war die Freude groß. Ebenso bei Bürgermeister Volker Hatje und den Kindern der Kita Fritz-Reuter-Straße.

Pinneberg Paare darin zu unterstützen, zusammenzuwachsen und eine gesunde und glückliche Beziehung zu bauen, die ein Leben lang hält – das ist das Ziel von so genannten Ehe-Kursen. Pastor Hartmut Riemenschneider von der Kirche am Fahlt lädt zu sieben solcher Treffen ein. Start ist am Mittwoch, 17.Oktober. „Man muss es machen, bevor es Probleme in der Beziehung gibt“, sagt Pastor Riemenschneider, der seit 36 Jahren verheiratet ist. Jedes Paar müsse lernen, Dinge anzusprechen

Helgoland Auf Helgoland ist das Trinkwasser mit Bakterien verunreinigt. Das gab der Versorgungsbetrieb der Hochseeinsel in einer Pressemitteilung bekannt. Die Ursache sei noch nicht ausgemacht. Inselbewohner und Gäste dürften das Wasser aus der Leitung deshalb nur abgekocht trinken. Das gelte auch beim Kochen, Zähneputzen und dem Reinigen von offenen Wunden. Für die Toilettenspülung und zum Wäschewaschen könne das Leitungswasser weiterhin verwendet werden. Auch beim Duschen sei das Leitungswasser – außer bei offenen Wunden – ungefährlich.

Heidgraben Die Inhaberin des Friseursalons im Heidgrabener MarktTreff, Christina Gruber, möchte ihre Geschäftsfläche verdoppeln. Die Kundenzahl sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, ebenso die Zahl der Mitarbeiter. Um allen Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, müsse sie den Salon vergrößern, betont Gruber. Es ist nicht der erste Vorstoß der 29-Jährigen. Ausbaupläne hat sie in der Schublade. Das letzte Wort hat allerdings die Gemeinde.

Barmstedt Nach der ersten Blühwiese am Rantzauer See (wir berichteten) legt die Stadt Barmstedt zurzeit eine zweite an. Zwischen dem Parkplatz an der Pinneberger Landstraße (L75) und dem Kreisel am Spitzerfurth bereiten die Mitarbeiter des Bauhofs zurzeit eine etwa 2300 Quadratmeter große Fläche für die Aussaat vor.

Hamburg Die A1 hat bei den Staus in diesem Sommer den traurigen Spitzenplatz eingenommen. Während sie im Vorjahr noch auf Platz drei der staureichsten Autobahnen lag, kletterte sie in diesem Jahr auf Platz 1, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. 20 Prozent der Staus bildeten sich auf der Autobahn 1, die unter anderem Lübeck und Hamburg miteinander verbindet. Damit mussten Reiselustige im Raum Hamburg besonders viel Geduld auf dem Weg in den Urlaub mitbringen.

Schleswig-Holstein Werden die Grenzkontrollen an der dänisch-deutschen Grenze weiter verlängert, sollen große Teile der Heimwehr künftig durch Soldaten ersetzt werden. Die dänische Militärführung arbeitet derzeit an einem entsprechenden Plan. Das bestätigte sie gegenüber der Zeitung JydskeVestkysten, ohne nähere Informationen geben zu wollen, da noch nichts endgültig beschlossen ist.