Hamburger Flughafen : Planespotting: Warten auf den besten „Schuss“

Ungewöhnliches Hobby: Planespotter lauern Flugzeugen am Hamburger Flughafen auf – für die Community.

von Dagmar Gehm

07. September 2018, 09:40 Uhr

Wie am roten Teppich: Bewaffnet mit ellenlangen Objektiven machen sie sich bereit zum ultimativen Schuss. Wie ihre Kollegen der Jetset-Szene zeichnen sich die „Planespotter“ der Jetszene rund um den Hamburg Airport durch eines aus: Geduld beim Warten auf ihre Stars. Superjets, Spezialmaschinen.

Wir haben einen der bekanntesten Spotter zu den besten Plätzen rund um den Flughafen begleitet.

Mit der Leiter im Kofferraum

Vier Strandkörbe stehen im „Café Himmelsschreiber“ direkt neben dem Geschäftsfliegerzentrum am Weg beim Jäger. Doch Spotter findet man eher am Maschendrahtzaun, in den mehrere viereckige Fotolöcher geschnitten sind. „So können wir die Kamera mit den Flugzeugen bewegen“, erklärt Mathias Düber. Im normalen Leben arbeitet der 57-Jährige bei einem großen Autohersteller. Jede freie Minute frönt er seinem Hobby: Flugzeuge beobachten. „Andere gehen in die Kneipe, ich komme beim Planespotting runter.“

„Zum G20-Gipfel kamen ganze Gruppen von Spottern, weil da Maschinen bei uns landeten, die man sonst nicht sieht“, sagt Hamburg Airport-Chef Michael Eggenschwiler. „Wie die Air Force One von Trump oder die Iljuschin II-96 von Putin.“ Mathias Düber: „Allerdings wird uns das Leben nicht gerade leicht gemacht. An anderen Flughäfen wurden extra Gerüste für Spotter aufgestellt.“

Stattdessen liegt bei ihnen griffbereit eine Leiter im Kofferraum, die alle hohen Zäune überragt. Eine Maschine nach der anderen rollt direkt vor uns auf Startbahn 23. Trotzdem ist gerade nichts Besonderes dabei für Enthusiasten. Auch für Nicole Fricke (42) nicht, eine der wenigen Frauen in der Szene. „Ich bin auf Militärmaschinen fixiert“, sagt die Masseurin, die sich erst im letzten Jahr eine Kamera gekauft hat.“

Was machen die Spotter mit all den Fotos? „Wir laden sie hoch für die Communities. Das ist so eine Art Wettbewerb, wer am Ende des Tages die besten geschossen hat“, erklärt Mathias Düber. „Wir wandern immer mit der Sonne. Auf einer App können wir nachsehen, zu welcher Zeit sie wo steht.“

Weitere Apps wie Flight Radar zeigen ihm, wann und wo ganz besondere Flugzeuge starten und landen, in fünf verschiedenen Whatsapp-Gruppen tauscht er sich mit anderen Spottern und Experten aus.

Am nächsten Zaun treffen wir Timo Klose. „Ich sammle Kennzeichen auf Fliegern und trage sie in mein Buch ein“, sagt der 34-Jährige. „Mir gefällt die Szene, weil jeder jedem hilft.“ Wir steuern das „Coffee to Fly“ an. „Von hier habe ich das Foto aufgenommen, als Trumps Auto aus der Air Force One geladen wurde“, freut sich Mathias Düber.

20.000 Kilometer pro Jahr

Der einstige Lieblingsort der Spotter, der Brombeerhügel, wird gerade bebaut. „Einige von uns sind todtraurig. An diesem Punkt heben die Flieger ab, beschienen von der Nachmittagssonne – einfach göttlich!“ Dafür kennen nur Insider den Platz hinter einem Kleingartenverein: „Da rollen die Flieger aus der Lufthansa-Technik.“

Etwa 20 Kilometer sind laut Tacho auf der Jagd nach Trophäen rund um den Hamburger Flughafen zusammengekommen. Tagesroutine für viele Spotter. „Wir sind ein verrückter Haufen“, erklärt Mathias Düber, der jährlich ungefähr 20.000 Kilometer für sein ausgefallenes Hobby zurücklegt.