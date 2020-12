Voting des Tages : Planen Sie Ihre Einkäufe vor den Feiertagen zu entzerren?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

17. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Volle Supermärkte direkt vor Weihnachten und Silvester sind nichts Ungewöhnliches. Allerdings drohen in diesem Jahr nicht nur aufgrund der Corona-Krise und den entsprechenden Maßnahmen in den Märkten besonders lange Schlangen: Die Wochentage, auf denen Weihnachten und Silvester fallen, sind für die Supermärkte besonders herausfordernd.

Geschäfte länger als drei Tage geschlossen

Nach Weihnachten folgt direkt ein Sonntag, sodass die Geschäfte dreieinhalb Tage am Stück geschlossen haben. Nach Neujahr, das auf einen Freitag fällt, folgt das Wochenende. Samstag, der Tag, an dem die Supermärkte ohnehin voll sind, wird also die einzige Möglichkeit sein, nach eineinhalb Tagen einkaufen zu gehen. Die Supermarkt-Ketten appellieren an die Vernunft und Weitsicht ihrer Kunden.

Wir fragen daher heute:

Planen Sie Ihre Einkäufe vor den Feiertagen zu entzerren? Ja, ich mache jetzt schon die ersten Besorgungen. Nein, ich werde kurz vor Weihnachten einen Großeinkauf machen. Weiß ich noch nicht. Entscheide ich spontan. zum Ergebnis

