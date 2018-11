Region Pinneberg in Kürze : Pläne für das Himmelmoor+++ Bombenfund in Hamburg +++ Zoff um Thesdorf-Schul-Nebau +++Legionellen in Wedel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist. von shz.de

14. November 2018, 06:00 Uhr Elmshorn In den Duschräumen der Grundschule Hafenstraße und der Olympiahalle in Elmshorn wurden die Grenzwerte für die gesundheitsgefährdenden Legionellen überschritten. Tornesch Nicht nur Christa Kobialka amüsierte das Publikum während des plattdeutschen Nachmittags im Heimathaus in Tornesch. Die Kulturgemeinschaft hatte eingeladen. Pinneberg Die Grundschule in Thesdorf soll neu gebaut werden. Doch noch sind keine Grundstücke in Aussicht. Darüber hat die Stadt Pinneberg die Politik informiert. Die Grünen sind auf Zinne. Quickborn Die an das Himmelmoor grenzenden Städte und Gemeinden Quickborn, Bilsen, Hemdingen, Borstel-Hohenraden, der Kreis Pinneberg sowie die im Moor aktiven und mit dem Torfwerk beschäftigten Vereine und Verbände haben in einer gemeinsamen Erklärung das Land Schleswig-Holstein aufgefordert, die Zukunftspläne für einen Natur-, Kultur- und Naherholungsraum Himmelmoor fachlich und finanziell zu begleiten und zu unterstützen. Ziel ist die Umsetzung eines Gesamtkonzeptes, das auf den Managementplan für das Moor aufsetzt und das Torfwerk, die denkmalgeschützten Häuser am Himmelmoor und das Naturschutzgebiet zu einem Zentrum für Kultur, Bildung und Gedenken machen soll. Moorrege Der Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein befasste sich auf seiner Sitzung am Montagabend mit dem Entwurf des ersten Nachtragshaushaltes. Im Vorjahr sei kein Nachtragshaushalt nötig gewesen, führte Amtsdirektor Rainer Jürgensen aus, aber diesmal seien größere Abweichungen vom ursprünglichen Plan aufgetreten. Schenefeld Auch dieses Jahr wird das Mitternachtsbasketballturnier ausgerichtet. Die Stadt Schenefeld und das Juks organisieren gemeinsam mit dem Sportverein Blau Weiß 96, der Polizei, der Awo Sucht- und Gewaltprävention und dem Kinder- und Jugendbeirat das 15. Sportereignis dieser Art in der Sporthalle Achter de Weiden. Wedel Angesichts der Erklärung des Landtags zur Aufnahme von 500 zusätzlichen Flüchtlingen hat Wedels Linke eine unterstützende Resolution für Wedel auf den Weg gebracht – allerdings nur mit einer 19-zu-15-Mehrheit. Das Papier fand Beifall bei SPD und Grünen. Die WSI nannte den Vorstoß „total überflüssig“, stimmte aber dennoch zu. Die CDU dagegen verwies auf zu viele offene Fragen. Wedels Liberalen sprachen von einem „Antrag für die Galerie“ und schlampigen Formulierungen. Wie die CDU stimmten sie gegen die Resolution. Hamburg Mitten im belebten Hamburger Schanzenviertel haben Experten des Kampfmittelräumdienstes am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Zuvor musste mehrere Häuser geräumt werden, darunter auch das von den G20-Krawallen bekannte eingezäunte Haus am Schulterblatt 1. 1400 Anwohner sowie eine Schule und eine Kita waren betroffen, sagte eine Polizeisprecherin. Schleswig-Holstein Auf Schleswig-Holsteins Straßen kracht es häufiger als in anderer Bundesländern. Das zeigt der aktuelle Karambolage-Atlas des Generali-Versicherung. Demnach landet der Norden mit einer Schadenshäufigkeit von 13,1 Prozent direkt hinter den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen, wo die Verkehrsdichte und damit die Unfallgefahr besonders hoch ist. Im Kreis Pinneberg gab es 13,6 Schäden pro 100 Kraftfahrzeuge bei einer durchschnittlichen Schadenhöhe von 2566 Euro pro Schaden. Der A. Beig-Verlag fasst an dieser Stelle jeden Morgen die wichtigsten Meldungen seiner sieben Tageszeitungen im Kreis Pinneberg zusammen. Zwischen 6 und 10 Uhr erfahren Sie hier in Kürze, worüber gesprochen wird. Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, Schenefelder Tageblatt, Wedel-Schulauer Tageblatt, Barmstedter Zeitung, Uetersener Nachrichten und Elmshorner Nachrichten erscheinen mit Hintergründen montags bis samstags. Zusätzlich erscheinen die kostenlose Sonntagszeitung „tip – Tageblatt am Sonntag“ sowie die Wochenzeitung „Der Mittwoch“. zur Startseite

