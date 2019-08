Pinnebergs teuerste Straße Gesamtkosten für die Westumgehung belaufen sich aktuell auf 45,9 Millionen Euro / Ein Viertel davon zahlt die Kreisstadt

von René Erdbrügger

17. August 2019, 16:38 Uhr

Pinneberg | Die gute Nachricht ist bereits verkündet worden: Der letzte Teil der Westumgehung soll im Oktober eröffnet werden. Nicht ganz so viel Freude bereiten die Kosten. Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) ärgert sich sehr. „Die zu erwartenden Kosten für die Westumgehung werden immer wieder falsch angegeben.“

Der Lokalpolitiker, der die Kostensteigerung der umstrittenen Umgehungsstraße, für die massenweise Flora und Fauna weichen mussten, kritisch beäugt, hat recht. Bei der Berechnung werden die Ingenieurs- und Planungskosten gern unterschlagen. Werden diese berücksichtigt, belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten für die Westumgehung auf 45,9 Millionen Euro.

„Die im Raum stehenden 36,9 Millionen Euro sind eben nur die reinen Baukosten“, betont Stache. „Mit Luft nach oben“, wie sich Bauamtsleiter Klaus Stieghorst in der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung ausdrückte, als er die Zahl nannte. Es seien noch Nachbesserungen beim Lärmschutz zu erwarten.

Die Politik habe bisher keine Reaktion auf die falschen Zahlen gezeigt. Sie geize sowieso mit Stellungnahmen zur Finanzierung der Westumgehung, so lautet Staches Vorwurf. Mit Ausnahme der Grünen und Unabhängigen, so Stache, hätten die Fraktionen jeden Kommentar vermieden, wenn im Ausschuss für Stadtentwicklung anlässlich der halbjährlichen Sachstandsberichte die explodierenden Kosten aufgetischt worden seien. „Mag man nicht zugeben, dass die Kritiker recht gehabt haben mit ihren Prognosen, in denen sogar die kostentreibenden Faktoren richtig benannt wurden?“, fragt Stache. Und: Komme man in Erklärungsnot, wenn so kurz vor der inzwischen unumstritten notwendigen Verkehrswende noch einmal knapp 50 Millionen Euro für den Autoverkehr locker gemacht werden müssen?

Die Westumgehung wird vom Land gefördert. Die Stadt muss 25 Prozent der Kosten tragen, was die Haushalte der nächsten Jahre in einem Ausmaß belasten werde. „Das wird – wenn das Land bei seinen Vorgaben bleibt – zu Einsparungen in anderen Bereichen führen“, so Stache. Erhoffte Gewerbesteuereinnahmen in Pinneberg im Zuge der Westumgehung würden noch jahrelang auf sich warten lassen. Aber die Folgekosten von mehr als 1,4 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt müssten sofort angemeldet werden – unter anderem für Rücklagen und Abschreibungen. Außerdem fallen jedes Jahr noch etwa 200 000 Euro für die Instandhaltung der Westumgehung an. „Das sind Zahlen, die dem rundum positiven Bild von der Westumgehung einige Kratzer zufügen“, sagt Stache.

Wie geht es jetzt weiter? „Während der aktuell eingeleiteten letzten Bauphase werden viele Firmen, deren Arbeiten abgeschlossen sind, der Stadt Pinneberg ihre geleistete Arbeit in Rechnung stellen“, erklärt Stache. Andere Firmen könnten die voraussichtlich anfallenden Kosten so kurz vor der Fertigstellung schon sehr genau angeben. Deshalb sei eine erneute Schätzung der Gesamtkosten noch vor den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 möglich. „Und sie ist sinnvoll, denn eine weitere Kostensteigerung hat Einfluss auf die mittelfristige Finanzplanung, über die das Land mit Argusaugen wacht.“ Die Auswirkungen auf andere Bereiche sollten so früh wie möglich bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. „Im Moment sieht es so aus, als wolle die Verwaltung bis zur Endabrechnung Anfang 2020 auf eine weitere Schätzung der Gesamtkosten verzichten.“ Dass im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen ein Antrag gestellt werde, das doch zu tun, sei sehr wahrscheinlich.

Im Laufe der Jahre sind die Kosten für die Westumgehung immer wieder nach oben korrigiert worden: 2011 gingen die Verantwortlichen von Kosten in Höhe von 28,7 Millionen Euro aus. Im Dezember 2016 betrugen sie schon 36,2 Millionen Euro. Nur ein Jahr später stiegen sie auf 40,1 Millionen Euro, Ingenieurs- und Planungskosten inklusive.

Was hat eigentlich zur Kostensteigerung beigetragen? Die Mehrkosten seien vor allem durch höhere Preise entstanden, berichtete der Ingenieur Karsten Lübke vom Büro Inros Lackner jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung. Weitere Kostentreiber: der mehrfache Austausch von Boden und witterungsbedingte Verzögerungen. Und an der Mühlenstraße musste laut Angaben von Lübke mehr Asphalt eingebaut werden als ursprünglich geplant. Außerdem sei das Anpflanzen von Straßenbegleitgrün teurer geworden.

Verzögerungen gab es auch durch den Fund eines Gebäudegrundrisses einer Siedlung aus der Eisenzeit während der Arbeiten an der Westumgehung 2016. Für Überraschungen ist die Straße, die die Innenstadt vom Verkehr entlasten soll, immer wieder gut.