Pinnebergs neue Mitte

Einkaufszentrum im Wandel: 2019 soll die Bismarckstraße zur Fußgängerzone werden

von Felisa Kowalewski

13. November 2018, 17:40 Uhr

Im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Hochbrücke und City hat sich in den vergangenen Jahren das Stadtbild rasant verändert – Edeka Meyer hat eröffnet, die Volksbank Pinneberg-Elmshorn hat ihr neues Gebäude und das Parkhaus gebaut, die Straße wurde mit Verkehrsinseln und neuen Ampeln versehen. Doch noch ist nicht Schluss: Das Bild in Pinnebergs Innenstadt wird sich weiter wandeln im Zuge der Rahmenplanung Innenstadtentwicklung, die im März diesen Jahres fortgeschrieben wurde.

Die Bismarckstraße soll zur Fußgängerzone werden und auch die Straße Am Rathaus wird einem Umbau unterzogen – derzeit ist sie eine Einbahnstraße. Gesamtkosten: etwa 70 7000 Euro. Für die beiden Projekte flossen Anfang des Jahres Fördergelder von Bund und Land in Höhe von zusammen etwa 612000 Euro, noch 2018 sollte der Startschuss fallen. Aber: Wie im September bekannt wurde, ist der Baustart nun wegen Verzögerungen für 2019 geplant. Klaus Stieghorst, Bauamtsleiter im Rathaus, erläutert: „Für den Umbau der Bismarckstraße und der Straße Am Rathaus läuft zur Zeit die zweite Ausschreibung der Bauleistungen.“ Die Umgestaltung der Ebertpassage sei hingegen schon abgeschlossen. Aber: „Im zweiten Bauabschnitt für die Ebertpassage soll auch die Einmündung in die Elmshorner Straße neu gestaltet werden.“

Was bezweckt die Stadt Pinneberg mit der Umgestaltung der Innenstadt? Stieghorst erläutert: „Ziel der Erneuerung ist die Stärkung als Einkaufszentrum für die Region mit neuen und neu gestalteten Fußgängerbereichen und Flächen für neuen großflächigen Einzelhandel im westlichen Teil der Innenstadt.“ Der Sonnabendsmarkt, der derzeit noch auf dem Marktplatz untergebracht ist, wird nach der Fertigstellung ebenfalls in die City ziehen. Platzprobleme bei Großveranstaltungen wie dem SummerJazz oder dem Weihnachtsdorf, das in wenigen Wochen startet, gibt es dann nicht mehr. „Die Nutzung des ehemaligen Markplatzes wurde bereits im Bebauungsplan 136 als Parkplatzfläche festgelegt“, führt Stieghorst aus. „Andere Planungen sind nicht aktuell.“ Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) weist jedoch darauf hin, dass der Platz für die Kirmes oder einen Zirkus erhalten bleibt. Sie gibt zudem zu bedenken: „Ein Großteil dort ist Überschwemmungsgebiet.“

Auch an der Elmshorner Straße sind noch immer Veränderungen geplant. Dazu erläutert Stieghorst: „Die Verbesserung und der Umbau von Radwegen sind an der Elmshorner Straße grundsätzlich beabsichtigt.“ Allerdings hätten in diesem Jahr die entsprechenden Haushaltsmittel und die Arbeitskapazität für eine Umsetzung gefehlt. Baubedarf besteht letztendlich aber nicht nur im Bereich der City selbst: Erst kürzlich wurden Schäden an der Hans-Herman-Kath-Brücke festgestellt – im Beton wurden Risse entdeckt. Die Hochbrücke verbindet seit den 1960er Jahren den Stadtteil Quellental mit der Innenstadt. Derzeit gilt Tempo 30, um die Bausubstanz zu schützen. Es soll saniert werden. Wann, stehe allerdings noch immer nicht fest. Stieghorst sagt: „Die Untersuchungen laufen noch.“



