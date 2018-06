Region in Kürze : ++ Pinnebergs Bürgermeisterin tritt wieder an ++ Elmshorn: Klimaziel nicht erreicht ++ Flugzeugunfall auf Helgoland ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. Juni 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Es ist wohl keine große Überraschung: Urte Steinberg (59, parteilos) tritt erneut als Bürgermeisterkandidatin an. Das hat sie in vorangegangenen Interviews mit shz.de immer wieder unterstrichen. Seit Donnerstag steht auch fest, wer ihr den Rücken stärkt: CDU und FDP stellen die Amtsinhaberin als Kandidatin auf. Steinberg solle ihre erfolgreiche Arbeit für Pinneberg weiter fortführen, begründeten am Donnerstag beide Parteien ihre Nominierung.

Elmshorn Die Kosten senken, den Kohlendioxidausstoß verringern: Die Investitionen der Stadt Elmshorn in die 71 städtischen Gebäude zahlen sich aus. Die Energiekosten konnten im Vergleich zum Vorjahr – trotz steigender Preise vor allem beim Strom – auf 1,44 Millionen Euro geringfügig gesenkt werden. Der Wärmeverbrauch der städtischen Liegenschaften wurde im Vergleich zum Jahr 2005 um 16,7 Prozent gesenkt, der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum um 11,3 Prozent. „Das ist ein Zeichen für die steigende Energieeffizienz durch Modernisierungen, aber auch für ein verbessertes Nutzerverhalten“, erklärte Elmshorns Energieberater Stefan Bennke, der den Energiebericht 2017 der Politik präsentiert hatte.

Helgoland Ein einmotoriges Leichtflugzeug ist Donnerstagnachmittag beim Start auf dem Flugplatz Helgoland-Düne über die Piste hinausgeraten und im Sand stecken geblieben. Die vier Insassen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt. Der Zwischenfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr. Ziel der Maschine war die ostfriesische Insel Langeoog. Warum der Start der Piper PA-28 auf der 371 Meter langen Piste misslang, ist noch nicht bekannt.

Heidgraben Vor der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am Freitag herrscht in Heidgraben Hochspannung. Denn es ist völlig offen, wer Bürgermeister der 2800-Einwohner-Gemeinde wird. Amtsinhaber Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) würde gern weitermachen. Doch auch Christdemokrat Egbert Hagen steht für den Posten bereit. Ausschlaggebend wird sein, wie sich die vier Mitglieder der Fraktion der „Grünen & Unabhängigen“ verhalten. Doch die halten sich bislang bedeckt. Klar ist lediglich, dass es keinen Fraktionszwang gibt.

Quickborn Ausgerechnet die 60. Konzertsaison könnte für die Kammermusikfreunde Quickborn die letzte sein. Der Verein krankt zunehmend an Personalmangel. Das zeigte sich bislang vor allem bei der Vorbereitung der Konzerte, wenn es darum ging, den Flügel auf die Bühne zu bringen, die Kulissen zu schieben oder die Gäste in der Pause zu bewirten. Jetzt allerdings hat er auch den Vorstand erreicht. Während der jüngsten Mitgliederversammlung haben mit Ausnahme des Vorsitzenden Eberhard Hasenfratz alle Mitglieder ihren Rückzug aus den Ämtern bis Ende des Jahres angekündigt.

Wedel Nach einem ersten Treffen zwischen der Wedeler Stadtverwaltung und der Gegenpartei im Rechtsstreit um den B-Plan für das Hafenhotel sprechen beide Parteien von konstruktiven Gesprächen. Man habe tiefere Einblicke in die Planung bekommen, die jetzt nochmals von Gutachtern geprüft würden, sagte Ursula Jöhnk, Geschäftsführerin der Elbhöfe GmbH, auf Anfrage von shz.de. Gemeinsam mit Unternehmer Heinrich Schneider hat die GmbH den Rechtsweg beschritten, weil sie als Grundstückseigner im Überflutungsgebiet den Hochwasserschutz durch den Hotelbau beeinträchtigt sehen.

Hamburg Schlappe für den Hamburger Senat: Die von ihm aufgelegte Mietpreisbremse ist nach einem Urteil des Hamburger Landgerichts für einen Mietvertrag aus dem Jahr 2015 nicht gültig. Es wies die Berufung eines Mieters gegen ein Amtsgerichtsurteil am Donnerstag zurück. Daraus zieht der rot-grüne Hamburger Senat Konsequenzen und will die Mietpreisbegrenzungsverordnung erneut erlassen, wie Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) umgehend ankündigte.

Schleswig-Holstein Auf der Kieler Woche testen Schleswig-Holsteins Polizisten erstmals sogenannte Bodycams. „Die Bodycam soll die Kollegen vor Übergriffen schützen“, sagte Polizeidirektor Axel Behrends am Donnerstag bei der Vorstellung eines Pilotprojekts. Die Kamera soll dem polizeilichen Gegenüber „den Spiegel vorhalten“. Ein Video zum Thema sehen sie hier.