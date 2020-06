Pinneberger Shisha-Bar bleibt vorerst geschlossen

von René Erdbrügger

02. Juni 2020, 16:46 Uhr

Pinneberg | Die Pinneberger Shisha-Bar am Fahltskamp bleibt vorerst geschlossen, bis bestimmte technische Fragen zum Beispiel zum Thema Lüftung geklärt seien. Das teilte Kreissprecherin Birgit Köhnke gestern auf Anfrage unserer Zeitung mit. Wie berichtet, ist es am Sonnabendabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Kurz vor 21 Uhr erreichte die Rettungskräfte die Nachricht über eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung bei mehreren Personen in der Shisha-Bar am Fahltskamp. Als die Polizei eintraf, hielten sich in der Bar keine Personen mehr auf. Der Rettungsdienst überprüfte vor Ort bei den 56 Gästen die CO-Konzentration. Die Polizei geht in diesem Zusammenhang von insgesamt neun Verletzten im Alter von 18 bis 35 Jahren aus, bei denen eine erhöhte CO-Konzentration festgestellt wurde. Die Ursache der erhöhten CO-Konzentration in der Raumluft der Shisha-Bar war gestern noch nicht bekannt. „Wir ermitteln gegen den Betreiber wegen Verdacht der Körperverletzung“, sagte gestern ein Polizeisprecher auf Anfrage. Doch nicht nur die Polizei ist alarmiert. Dem Betreiber droht wegen möglicher Verstöße gegen Corona-Auflagen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, so die Kreissprecherin. Die Landesverordnung sieht für Gaststätten, zu der auch eine Shisha-Bar zählt, die mehr als 50 Gäste gleichzeitig bewirten wollen, vor, dass ein Hygienekonzept angezeigt werden muss. Im Fall der Shisha-Bar liege dem Gesundheitsamt dies jedoch nicht vor.