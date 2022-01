Nachruf : Pinneberger Seniorenbeirat trauert um Karl-Heinz Schack

Im Alter von 69 Jahren ist Schack am Montag (17. Januar) unerwartet gestorben. Zuletzt hatte er sich im Seniorenbeirat als Vorsitzender engagiert.

von René Erdbrügger

18. Januar 2022, 14:08 Uhr

Im Alter von 69 Jahren ist Schack am Montag (17. Januar) unerwartet gestorben. Zuletzt hatte er sich im Seniorenbeirat als Vorsitzender engagiert.

Seine ruhige, besonnene Art ist allen, die mit ihm zu tun hatten, gut in Erinnerung. Er sprach die Dinge, die ihm wichtig waren, ohne Umschweife an. Er gab frank und frei Auskunft über seine Corona-Erkrankung, machte keinen Hehl daraus, dass die CDU für ihn nicht mehr sein politisches Zuhause sei, und vertrat seine Meinung zum Thema Autofahren im hohen Alter. Nun ist Karl-Heinz Schack am Montag (17. Januar) unerwartet gestorben. Er wurde nur 69 Jahre alt. Im Mai wäre er 70 Jahre alt geworden. Schack hinterlässt Ehefrau und Tochter.

Todesursache unbekannt

Kurt Zach, Pressesprecher des Seniorenbeirats, hatte am Sonntag (16. Januar) noch mit Schack, der im Krankenhaus lag, telefoniert. „Er hatte mehrere Operationen. Es ging ihm gut. Karl-Heinz wollte diese Woche nach Hause kommen“, sagt Zach. Die Todesursache sei noch nicht geklärt. Der Seniorenbeirat und er seien geschockt gewesen, als sie von Schacks Tod erfuhren.

Zach hat im Namen des Seniorenbeirats einen Nachruf verfasst. „Ein großartiger Mensch und unser aller Freund ist von uns gegangen. Im Dienste seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Seniorenbeirat Pinneberg und alle Seniorinnen und Senioren der Stadt sowie als Ratgeber der Politik und Stadtverwaltung, hinterlässt er eine große und schwer zu füllende Lücke.“

Gute Seele des Beirats

Karl-Heinz sei die Seele des Beirats und seine Frau Brigitte die Stütze an seiner Seite gewesen. Er habe mit seinem Engagement dem Seniorenbeirat seinen Stempel aufgedrückt, aktiv, kompetent und zuverlässig, wir sind stolz darauf.“

Im Nachruf heißt es weiter: „In großer Trauer gedenken wir Karl-Heinz und erinnern uns an die glücklichen Momente der Zusammenarbeit und an die privaten Momente im Zusammensein. Karl-Heinz! Wir werden in Deinem Sinne weitermachen und hoffen, dass wir Deinen Erwartungen an uns gerecht werden.“​